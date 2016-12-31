Партия из 30 новых городских автобусов российского производства ЛиАЗ-529360 прибыла в город Ош (Киргизия). Машины были закуплены в комплектации с двигателем ЯМЗ класса Евро-4 и относятся к классу полунизкопольных автобусов.

Производитель автобусов, Группа ГАЗ, сообщает, что новые машины уже вышли на маршруты киргизского города, а контракт предусматривает не только поставку, но и обучение техперсонала предприятия-эксплутуанта, а также поставку запасных частей.