Созданные в 2012 году на базе бронетранспортера БТР-82, боевые противодиверсионные машины (БПДМ) Ракетных войск стратегического назначения 15Ц56М «Тайфун-М» поступают на вооружение по госпрограмме. В 2016-2017 годах РВСН получат 26 таких машин, а также уникальный электронный тренажёр для обучения военнослужащих подразделений охраны и разведки находить диверсионные группы в зонах невидимости оптико-электронных и радиоэлектронных средств.