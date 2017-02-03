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В России разработан полимерный композит прочнее авиационного титана и алюминия

Опубликовано пт, 03/02/2017 - 11:45 пользователем Tehnoomsk

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Ученые из Московского государственного университета сообщили о создании нового типа полимерного композитного материала, значительно превосходящего по термостойкости все аналоги, отличающегося доступной ценой и технологией производства.

350 новых ГАЗель NEXT и ГАЗ Курсор для московских маршрутов

Опубликовано чт, 02/02/2017 - 18:30 пользователем Tehnoomsk

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Новые российские автобусы малого и среднего класса под маркой ГАЗ общей стоимостью почти 1 миллиард рублей поставлены государственному предприятию Московской области «Мострансавто». Это 71 городской низкопольный автобус новой модели «Курсор» (ГАЗ Kursor) и 279 единиц 18-местных «ГАЗелей Некст».

Созданы эффективные российские неорганические перовскитные солнечные батареи

Опубликовано чт, 02/02/2017 - 11:24 пользователем Tehnoomsk

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Ученые МГУ имени Ломоносова и Сколковского института науки и технологий завершили разработку отечественных эффективных альтернативных источников энергии: созданы полностью неорганические перовскитные солнечные батареи с КПД преобразования света 10,5%.

Уникальное предприятие из Красноярского края обеспечено заказами на 10 лет вперед

Опубликовано ср, 01/02/2017 - 22:14 пользователем Tehnoomsk

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Представители Электрохимического завода (ЭХЗ, город Зеленогорск) сообщили об успешных итогах 2016 года и привели интересные сведения о реализованных проектах предприятия, обладающего технологиями получения 106 изотопов 20 химических элементов (более 45% потребности мирового рынка стабильных изотопов). Продукция ЭХЗ используется в промышленности, медицине, научных экспериментах.

Российский ПКШМ заменяет бригаду на урановом руднике

Опубликовано ср, 01/02/2017 - 15:35 пользователем Tehnoomsk

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Как сообщает Росатом, разработанный в России на Дарасунском заводе горного оборудования новый ковшовый шахтный погрузчик ПКШМ, успешно прошел испытания на подземном урановом руднике Приаргунского производственного горно-химического объединения. Машина работает на сжатом воздухе и обеспечивает полную механизацию работы горняков, заменяя бригаду из 6 человек.

Россия поставила Вьетнаму 6-ю подлодку проекта 636

Опубликовано ср, 01/02/2017 - 10:50 пользователем Tehnoomsk

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Российские кораблестроители передали ВМС Вьетнама субмарину, завершающую серию из шести заказанных ранее дизельных подводных лодок типа «Варшавянка» (проект 636.1 или 06361), оснащенных ракетным комплексом Club. Лодка прибыла к месту базирования 23 января 2017 года.

Производство боевых вертолетов Ка-52 в 2017 году вырастет в 2 раза

Опубликовано вт, 31/01/2017 - 23:31 пользователем Tehnoomsk

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В дальневосточном городе Арсеньев на заводе «Прогресс», где ведется серийное производство одного из лучших боевых вертолетов мира – Ка-52 «Аллигатор», готовятся к увеличению объемов выпуска этих грозных машин сразу в 2 раза в течение 2017 года. Рост загрузки предприятия связан с началом выполнения экспортного контракта. При этом сборка машин по госзаказу ведется даже с опережением графика.

Челябинский тракторный завод запустил новый конвейер

Опубликовано вт, 31/01/2017 - 18:14 пользователем Tehnoomsk

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Отечественный производитель спецтехники под маркой ЧТЗ, Челябинский тракторный завод, сообщил о запуске новой сборочной линии. Конвейер длиной 60 метров смонтирован в ноябре-декабре 2016 года на месте, где во время Великой Отечественной войны собирались советские танки. Первой машиной, сошедшей с новой линии, стал бульдозер с гидромеханической трансмиссией Б10М2 (на фото).

Создано российское мобильное приложение для перевода онлайн

Опубликовано вт, 31/01/2017 - 12:51 пользователем Tehnoomsk

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В первой половине 2017 года на платформе Android выйдет отечественное приложение Abracadabra, которое уже доступно для iOS. Из многих тысяч приложений для мобильных устройств оно отличается интересным функционалом, позволяющим осуществить живой устный перевод с большинства языков мира.

Нива 3-го поколения может серьезно измениться

Опубликовано пн, 30/01/2017 - 23:56 пользователем Tehnoomsk

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В отечественных СМИ автомобильной тематики обсуждаются подробности разработки на АвтоВАЗе новой «Лады 4х4NG» («Нива» 3-го поколения). В частности, звучит информация о продолжающемся выборе платформы, возможном поперечном расположении силового агрегата и расставании с легендарной «классической» компоновкой.

В России начато строительство Симбирской ветроэнергетической станции

Опубликовано пн, 30/01/2017 - 21:11 пользователем Tehnoomsk

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В Чердаклинском районе Ульяновской области объявлено о начале строительства Симбирской ВЭС, состоящей из 14 новых гигантских 88-метровых ветроэнергетических установок (высота 25-этажного дома). Проектируемая мощность парка станции составляет 35 МВт.

12 новых российских троллейбусов для Аргентины

Опубликовано пн, 30/01/2017 - 11:30 пользователем Tehnoomsk

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Как сообщает сайт российского производителя троллейбусов "Тролза", предприятие завершает отгрузку новых машин аргентинскому заказчику - транспортной компании SEMPTUR из города Росарио. За 12 новых троллейбусов модели Тролза-5265 "Мегаполис" южноамериканский заказчик отдал почти 250 миллионов рублей в валюте.

Российский проект Процессор-9 с поддержкой DDR4: остался год

Опубликовано вс, 29/01/2017 - 10:52 пользователем Tehnoomsk

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Как стало известно «Техносфере» из источника, близкого к российским разработчикам процессоров МЦСТ «Эльбрус», в 2018 году будет готов к запуску в серию новый 16-ядерный 64-разрядный отечественный процессор, известный как «Процессор 9» («Эльбрус-16С», 1891ВМ12Я) с поддержкой DDR4.

Аргентина проявила интерес к покупке МиГ-29

Опубликовано сб, 28/01/2017 - 14:34 пользователем Tehnoomsk

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Впервые за свою историю, южноамериканское государство прислало российской стороне предложение о продаже ВВС Аргентины наших боевых самолетов - «более 15 истребителей МиГ-29». Об этом сообщили представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Про оригинальные российские суперконденсаторы и первые устройства с их применением

Опубликовано пт, 27/01/2017 - 11:10 пользователем Tehnoomsk

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Мы уже писали о создании по оригинальной технологии в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС в сотрудничестве с компанией ТЭЭМП уникального материала, конкурентного графену и нанотрубкам (при этом он во много раз их дешевле). Используя новый материал, в России разработали суперконденсаторы, которые в свою очередь применили в системах для запуска двигателей тяжелой техники при экстремально низких температурах.

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