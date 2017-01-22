 ﻿

Строительство самого высокого русского небоскреба завершится в 2018 году

Опубликовано вс, 22/01/2017 - 00:04 пользователем Tehnoomsk

lahta-2017-01_0.jpg

В Санкт-Петербурге в январе 2017 года достиг 250-метровой отметки строящийся "Лахта-центр". Полностью готовое здание высотой 462 метра станет самым высоким небоскребом России и Европы уже в 2018 году, когда будет завершено строительство.

Т-16 – новая российская БРЭМ на платформе Армата

Опубликовано сб, 21/01/2017 - 21:21 пользователем Tehnoomsk

t-16_armata_0.jpg

Еще один представитель семейства «Армата» - бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) Т-16 – активно обсуждается в российском сегменте Интернета. Изображение машины приводится по данным корпоративного календаря УКБТМ (в составе Уралвагонзавода).

В России разработали и начали производить таблетки для посудомоечных машин

Опубликовано сб, 21/01/2017 - 21:00 пользователем Tehnoomsk

elly_0.jpg

Одним из интересных импортозамещающих проектов в области бытовой химии можно назвать запуск производства в Московской области отечественной компанией «Интакт» первого в РФ производства таблеток для посудомоечных машин из российского сырья.

Новые противодиверсионные машины поступают в РВСН

Опубликовано сб, 21/01/2017 - 16:50 пользователем Tehnoomsk

bpdm_15c56m_0.jpg

Созданные в 2012 году на базе бронетранспортера БТР-82, боевые противодиверсионные машины (БПДМ) Ракетных войск стратегического назначения 15Ц56М «Тайфун-М» поступают на вооружение по госпрограмме. В 2016-2017 годах РВСН получат 26 таких машин, а также уникальный электронный тренажёр для обучения военнослужащих подразделений охраны и разведки находить диверсионные группы в зонах невидимости оптико-электронных и радиоэлектронных средств.

В России создают РЛС нового поколения на основе радиофотоники

Опубликовано сб, 21/01/2017 - 10:25 пользователем Tehnoomsk

radiofotonika-russ_0.jpg

Как сообщают отечественные СМИ со ссылкой на Фонд перспективных исследований, в нашей стране ведутся работы по созданию радиолокационной станции нового поколения. Недавно были представлены макет радиофотонного приемно-передающего модуля и широкополосного излучателя, вместе представляющие «прообраз полномасштабной РЛС».

Началась сборка первого Ту-160М2

Опубликовано пт, 20/01/2017 - 23:54 пользователем Tehnoomsk

tu-160_2017_0.jpg

На Казанском авиационном заводе начата сборка первого стратегического бомбардировщика Ту-160М2: самолет должен подняться в небо в 2018 году. Минобороны России сообщает, что работа по программе движется в соответствии с ранее намеченными планами.

Российская автоиндустрия готовится к запуску беспилотных грузовиков и автобусов

Опубликовано пт, 20/01/2017 - 03:25 пользователем Tehnoomsk

kamaz_2040_0.jpg

В нашей стране создана ассоциация «Автонет», объединившая разработчиков транспортных средств с частичным и полностью автономным управлением. В нее уже вошли государственный научный центр НАМИ, «КАМАЗ», «Соллерс», «Группа ГАЗ». Представители российской автоиндустрии уже озвучили планы по внедрению беспилотных машин в рамках ассоциации.

Российская батарейка со сроком работы 10 лет сертифицирована

Опубликовано чт, 19/01/2017 - 01:43 пользователем Tehnoomsk

etac_russian_tritium_battery_0.jpg

Отечественная молодая компания «Электросервис» разработала, запатентовала и сертифицировала автономный тритиевый источник электрического тока «ЭТАК», способный работать более 10 лет. Перед нами – готовая технология для использования в качестве источника первичного питания различных систем и устройств с малым энергопотреблением.

РД-191М – новый вариант двигателя для ракеты «Ангара»

Опубликовано ср, 18/01/2017 - 11:27 пользователем Tehnoomsk

rd-191m_0.jpg

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр имени Хруничева, НПО «Энергомаш» разработан и успешно испытан новый вариант двигателя для семейства ракет «Ангара» - РД-191М. Новый двигатель позволяет увеличить грузоподъемность ракеты на 1,5 тонны.

В России разрабатывается концепция тяжелого транспортного экраноплана на СПГ

Опубликовано вт, 17/01/2017 - 00:30 пользователем Tehnoomsk

new_russuan_ekranoplan_tsagi_2_0.jpg

Опубликована информация о разработке в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) концепции «тяжелого транспортного самолета интегральной схемы» с «экранным эффектом». Приведены интересные технические подробности проекта.

Российская государственная система Мир переходит на серверы Эльбрус

Опубликовано пн, 16/01/2017 - 20:05 пользователем Tehnoomsk

elbrus-4.4_server_0.jpg

Как сообщает Минкомсвязи России, ведомственный сегмент государственной системы «Мир» был переведен с иностранного проприетарного программного обеспечения (ПО) и оборудования на свободное программное обеспечение (СПО) и оборудование отечественных компаний. Введены в работу русские серверы на процессорах «Эльбрус», межсетевые экраны «Рубикон-К», а также более 20 решений на базе СПО.

Первая российская ПАТЭС готовится к загрузке ядерного топлива

Опубликовано сб, 14/01/2017 - 22:06 пользователем Tehnoomsk

pates_lomonosov_2016_0.jpg

В преддверии 2017 года на Балтийском заводе был подписан акт о готовности плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» к загрузке топлива. Этот процесс запланирован на первую половину 2017 года, после чего будет осуществлен физический пуск двух реакторных установок КЛТ-40С.

Российская нефтепроводная система использует искусственные нейронные сети

Опубликовано пт, 13/01/2017 - 20:14 пользователем Tehnoomsk

omega_russian_hi-tech_0.jpg

Отечественный разработчик волоконно-оптических систем контроля и мониторинга на протяженных объектах, компания «ОМЕГА», на специализированной конференции Machine Learning for Signal Processing 2016 в Италии рассказал «об особенностях построения алгоритмов распознавания сигналов в распределенных волоконно-оптических системах мониторинга и охраны трубопроводов на основе методов глубокого машинного обучения».

Штурмовики Су-25 сменили в Сирии бомбардировщики Су-24

Опубликовано пт, 13/01/2017 - 11:56 пользователем Tehnoomsk

sukhoi_su-25_syria_2017_0.jpg

По данным российского специализированного блога Bmpd, в Сирию переброшены 12 Су-25 с авиабазы в Моздоке. Информация об этом распространена 11 января. 13 января Минобороны России подтвердило данные только о 4 боевых самолетах этого типа, перелетевших на авиабазу Хмеймим.

Завод Алтайвагон выпустил 3477 вагонов в 2016 году

Опубликовано пт, 13/01/2017 - 08:55 пользователем Tehnoomsk

Altaivagon_0.jpg

Отечественный производитель подвижного состава для железных дорог «Алтайвагон» в 2016 году восстановил объемы производства, нарастив его в сравнении с неблагополучным для завода 2015 годом на 35%. Параллельно на вырос на 28% выпуск литья Рубцовским филиалом предприятия, превысив показатель 35000 тонн.

Страницы

Темы наших статей

импортозамещение (142) Росатом (65) Томск (64) Роботы (59) ВКС России (38) Новосибирск (38) Арктика (36) Омск (36) Камаз (34) Москва (32) будущее (31) Сирия (30) ГЛОНАСС (30) БПЛА (30) Санкт-Петербург (26) МС-21 (25) Минобороны России (25) УВЗ (24) ВМФ России (22) 3D-принтер (21) российский процессор (20) ТПУ (18) Роскосмос (18) ПД-14 (18) Як-130 (17) спутник (16) Минкомсвязи РФ (16) ТГУ (16) РЖД (16) ОАК (16) МИСиС (15) Транснефть (15) Иран (15) Ангара (15) CISCO EXPO 2011 (14) Нижний Новгород (13) НПО имени Лавочкина (13) НПО Иркут (13) МЧС (13) Восточный (13) Байкал-Т1 (13) МКС (13) Армата (13) Воронеж (13) ГАЗ (13) Су-34 (12) Самара (12) Газпром (12) Калибр (12) CISCO EXPO 2011 Новинки (12)
Ещё
© 2007 - 2016. Техносфера. Россия.
Независисмый информационно-технический медиаресурс.
Разработано: Компания Директория.
При использовании материалов обязательна
ссылка на портал www.tehnoomsk.ru 		Редакция журнала: info@tehnoomsk.ru
Отдел рекламы: info@tehnoomsk.ru
Телефон: +7(3812)590862
Разработано в компании Директория: www.direct2.ru		 Архив бесплатных электронных версий печатных выпусков журнала доступен в разделе сайта АРХИВ в формате PDF.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru