Мы уже писали о создании по оригинальной технологии в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС в сотрудничестве с компанией ТЭЭМП уникального материала, конкурентного графену и нанотрубкам (при этом он во много раз их дешевле). Используя новый материал, в России разработали суперконденсаторы, которые в свою очередь применили в системах для запуска двигателей тяжелой техники при экстремально низких температурах.