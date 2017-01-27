Опубликовано пт, 27/01/2017 - 11:10 пользователем Tehnoomsk
Мы уже писали о создании по оригинальной технологии в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС в сотрудничестве с компанией ТЭЭМП уникального материала, конкурентного графену и нанотрубкам (при этом он во много раз их дешевле). Используя новый материал, в России разработали суперконденсаторы, которые в свою очередь применили в системах для запуска двигателей тяжелой техники при экстремально низких температурах.
Опубликовано чт, 26/01/2017 - 10:32 пользователем Tehnoomsk
Российские СМИ распространили информацию о том, как будет выглядеть первый кроссовер разработки Ульяновского автозавода. Интересно, что правообладателями патентных изображений нового автомобиля является НАМИ, ключевая организация, задействованная в проекте «Кортеж» по созданию первого семейства российских представительских машин (автомобили для первых лиц государства).
Опубликовано чт, 26/01/2017 - 06:03 пользователем Tehnoomsk
В России ведется работа над новым грузовым космическим кораблем повышенной грузоподъёмности. Как сообщили представители ракетно-космической корпорации «Энергия», завершен этап его эскизного проектирования.
Опубликовано ср, 25/01/2017 - 21:54 пользователем Tehnoomsk
В госучреждениях 14 регионов нашей страны внедряются российские мессенджеры – программы для обмена сообщениями различных форматов. Скоро к ним присоединятся еще 18 территорий России.
Опубликовано ср, 25/01/2017 - 00:11 пользователем Tehnoomsk
Российские военные получат первую партию новых мультикоптеров (многороторных беспилотников вертикального взлёта и посадки) с электродвигателями на водородных топливных элементах летом 2017 года. Небольшие летательные аппараты могут находиться в воздухе до 4 часов и способны при этом пролететь до 200 км.
Опубликовано вт, 24/01/2017 - 21:34 пользователем Tehnoomsk
Государственный концерн «Росатом» направил заявку на участие в тендере на строительство в ЮАР 6 новых ядерных реакторов. Российские атомщики планируют всерьез закрепиться на юге африканского континента, где пока работает одна-единственная АЭС Коберг, построенная в 1976-1985 годах.
Опубликовано вт, 24/01/2017 - 00:54 пользователем Tehnoomsk
Саперы Южного военного округа весной 2017 года получат 2 новейших робототехнических комплекса «Уран-10» для разминирования противотанковых мин. Военные уже используют комплексы «Уран-6», предназначенные для работы по противопехотным минам.
Опубликовано пн, 23/01/2017 - 21:52 пользователем Tehnoomsk
Нижегородская верфь «Красное Сормово» получила заказ на строительство 140-метрового 4-палубного пассажирского круизного лайнера типа «река-море» нового российского проекта PV300VD. Это уже второй лайнер такого типа: первый был заложен в августе 2016 года в Астрахани на заводе "Лотос".
Опубликовано пн, 23/01/2017 - 10:20 пользователем Tehnoomsk
Представители Научно-исследовательского института приборостроения (НИИП) имени Тихомирова сообщили о начале серийного производства новой радиолокационной станции (РЛС) для истребителя пятого поколения (ПАКФА, Т-50). На летных испытаниях находятся уже несколько таких РЛС.
Опубликовано вс, 22/01/2017 - 00:04 пользователем Tehnoomsk
В Санкт-Петербурге в январе 2017 года достиг 250-метровой отметки строящийся "Лахта-центр". Полностью готовое здание высотой 462 метра станет самым высоким небоскребом России и Европы уже в 2018 году, когда будет завершено строительство.
Опубликовано сб, 21/01/2017 - 21:21 пользователем Tehnoomsk
Еще один представитель семейства «Армата» - бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) Т-16 – активно обсуждается в российском сегменте Интернета. Изображение машины приводится по данным корпоративного календаря УКБТМ (в составе Уралвагонзавода).
Опубликовано сб, 21/01/2017 - 21:00 пользователем Tehnoomsk
Одним из интересных импортозамещающих проектов в области бытовой химии можно назвать запуск производства в Московской области отечественной компанией «Интакт» первого в РФ производства таблеток для посудомоечных машин из российского сырья.
Опубликовано сб, 21/01/2017 - 16:50 пользователем Tehnoomsk
Созданные в 2012 году на базе бронетранспортера БТР-82, боевые противодиверсионные машины (БПДМ) Ракетных войск стратегического назначения 15Ц56М «Тайфун-М» поступают на вооружение по госпрограмме. В 2016-2017 годах РВСН получат 26 таких машин, а также уникальный электронный тренажёр для обучения военнослужащих подразделений охраны и разведки находить диверсионные группы в зонах невидимости оптико-электронных и радиоэлектронных средств.
Опубликовано сб, 21/01/2017 - 10:25 пользователем Tehnoomsk
Как сообщают отечественные СМИ со ссылкой на Фонд перспективных исследований, в нашей стране ведутся работы по созданию радиолокационной станции нового поколения. Недавно были представлены макет радиофотонного приемно-передающего модуля и широкополосного излучателя, вместе представляющие «прообраз полномасштабной РЛС».
Опубликовано пт, 20/01/2017 - 23:54 пользователем Tehnoomsk
На Казанском авиационном заводе начата сборка первого стратегического бомбардировщика Ту-160М2: самолет должен подняться в небо в 2018 году. Минобороны России сообщает, что работа по программе движется в соответствии с ранее намеченными планами.
Страницы