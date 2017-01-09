Опубликовано пн, 09/01/2017 - 07:08 пользователем Tehnoomsk
НПО «Импульс» сообщило о создании новой системы видеоконтроля, которую можно использовать в наземном городском транспорте, крупногабаритных автомобилях или на стационарных объектах. Всё оборудование и программное обеспечение комплекса – полностью отечественное.
Опубликовано вс, 08/01/2017 - 13:18 пользователем Tehnoomsk
В Институте оптики атмосферы имени Зуева Сибирского отделения Российской академии наук (ИОА СО РАН) создана панорамно-оптическая станция «TomSky», предназначенная для круглосуточного мониторинга оптического состояния неба. Станция смонтирована на крыше института, что обеспечивает почти круговой обзор небосвода, и работает в тестовом режиме.
Опубликовано вс, 08/01/2017 - 12:37 пользователем Tehnoomsk
209-метровое здание – башня «Исеть» - введено в эксплуатацию в Екатеринбурге. В здании 52 этажа и 225 аппартаментов премиального класса, а также развитая инфраструктура, включающая спортивные, развлекательные и деловые залы, 4 подземных этажа с гаражами и техническими помещениями. Строительство было завершено в 2015 году, но 100%-ввод в строй всего комплекса состоялся в преддверии 2017 года.
Опубликовано сб, 07/01/2017 - 14:12 пользователем Tehnoomsk
Согласно приведенной информации на сайте разработчика российской глобальной системы высокоточного определения навигационной и эфемеридно-временной информации в реальном времени для гражданских потребителей (СВО ЭВИ) на настоящий момент погрешность определения местоположения в государственной геоцентрической системе координат с использованием данных в реальном времени составляет 0.3 м, в апостериорном режиме – 0.05 м.
Опубликовано пт, 06/01/2017 - 10:07 пользователем Tehnoomsk
Разработанная учеными Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук, Томского политехнического университета и предприятия «Сеспель» из города Чебоксары технология сварки высокопрочных сплавов позволила поднять качество шва с 70 до 95% прочности основного материала.
Опубликовано чт, 05/01/2017 - 13:45 пользователем Tehnoomsk
Учеными из Томска и Нижнего Новгорода создан импортозамещающий универсальный реагент (модификатор), позволяющий изменять уровень водостойкости клея ПВА с класса водостойкости D1 до D3. Новая разработка запущена в коммерческое производство.
Опубликовано ср, 04/01/2017 - 23:22 пользователем Tehnoomsk
Разработанная российскими учеными Томского государственного университета (ТГУ) и ИФПМ Сибирского отделения Российской академии наук в 2014-2016 годах новая многослойная керамика в ходе испытаний в ЦНИИ МАШ подтвердила свои уникальные свойства, превзойдя все известные металлы и сплавы по устойчивости к термическим нагрузкам.
Опубликовано ср, 04/01/2017 - 21:57 пользователем Tehnoomsk
Подводя итоги 2016 года, отечественный интернет-ресурс Bmpd привел данные о количестве и моделях новых боевых самолетов, которыми пополнились в рамках гособоронзаказа за минувший год ВКС России. Это 17 Су-30СМ, 16 Су-34, 12 Су-35С, 12 МиГ-29СМТ, 2 Су-30М2 и 10 Як-130.
Опубликовано сб, 31/12/2016 - 15:00 пользователем Tehnoomsk
Медиаресурс "Техносфера" поздравляет всех наших читателей, партнеров и друзей с Новым годом! Весь 2016 год мы информировали вас о новинках российской техники, науки и технологий. Надеемся, что информация была для вас интересной и полезной! В 2017 году обещаем регулярно снабжать вас новыми увлекательными историями из мира техносферы. Спасибо, что вы с нами! Удачи и реализации всех ваших проектов!
Опубликовано пт, 30/12/2016 - 23:38 пользователем Tehnoomsk
Объявлены итоги отбора региональных заявок на предоставление в 2017 году государственных субсидий для создания детских технопарков российской системы «Кванториум»: в список вошли 17 регионов страны. Сейчас в России работают уже 24 детских технопарка «Кванториум».
Опубликовано пт, 30/12/2016 - 10:42 пользователем Tehnoomsk
Представители предприятия «Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева» (ИСС) сообщили о разработке нового поколения космических аппаратов персональной связи «Гонец-М1», которые «будут иметь пропускающую способность канала в 20 раз больше, чем текущее поколение аппаратов «Гонец-М».
Опубликовано чт, 29/12/2016 - 11:52 пользователем Tehnoomsk
В Научно-техническом центре радиоэлектронной борьбы (НТЦ РЭБ) серьезно взялись за тему борьбы с небольшими беспилотниками, ранее почти неуязвимыми для стандартных средств ПВО. Для Российской армии создан новый подвижный комплекс «Репеллент» на шасси МАЗ или КамАЗ, который видит БПЛА размером в несколько десятков сантиметров на расстоянии до 30 км и самостоятельно выводит их из строя.
Опубликовано чт, 29/12/2016 - 11:18 пользователем Tehnoomsk
20-21 декабря в столице России прошел третий ежегодный саммит – Connected Car. Событие получило поддержку федерального оператора НП «ГЛОНАСС» и собрало ведущих экспертов отрасли подключённых авто. В завершающем материале о мероприятии подведем его итоги
Опубликовано ср, 28/12/2016 - 20:49 пользователем Tehnoomsk
Как сообщает госкорпорация Росатом, на Пижемском месторождении титана, ведется геологоразведка, которая завершится в 2018 году, после чего будут созданы две промышленные площадки. Ранее уже были выполнены технологические испытания по обогащению титановых руд и кварцевых песков этого крупнейшего в мире месторождения.
Опубликовано ср, 28/12/2016 - 07:59 пользователем Tehnoomsk
Отечественное предприятие «ТихвинХимМаш» в составе холдинга «Объединенная вагонная компания» сообщило о выходе на проектную мощность по производству вагонов-цистерн – более 2000 единиц в год. Завод отметил в декабре 2016 года первый год работы.
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