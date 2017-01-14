Первые 5 опытных двигателей нового поколения Р6 стандарта Евро 6 будут выпущены на КамАЗе уже летом 2017 года, а до конца года планируется выпустить около 200 единиц таких силовых агрегатов. Параллельно в 2017 и в 2018 годах будет вестись отладка новой производственной линии и испытания первых серий Р6, после чего с 2019 года стартует крупное серийное производство – по 12000 новых моторов в год.