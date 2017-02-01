Опубликовано ср, 01/02/2017 - 22:14 пользователем Tehnoomsk
Представители Электрохимического завода (ЭХЗ, город Зеленогорск) сообщили об успешных итогах 2016 года и привели интересные сведения о реализованных проектах предприятия, обладающего технологиями получения 106 изотопов 20 химических элементов (более 45% потребности мирового рынка стабильных изотопов). Продукция ЭХЗ используется в промышленности, медицине, научных экспериментах.
Опубликовано ср, 01/02/2017 - 15:35 пользователем Tehnoomsk
Как сообщает Росатом, разработанный в России на Дарасунском заводе горного оборудования новый ковшовый шахтный погрузчик ПКШМ, успешно прошел испытания на подземном урановом руднике Приаргунского производственного горно-химического объединения. Машина работает на сжатом воздухе и обеспечивает полную механизацию работы горняков, заменяя бригаду из 6 человек.
Опубликовано ср, 01/02/2017 - 10:50 пользователем Tehnoomsk
Российские кораблестроители передали ВМС Вьетнама субмарину, завершающую серию из шести заказанных ранее дизельных подводных лодок типа «Варшавянка» (проект 636.1 или 06361), оснащенных ракетным комплексом Club. Лодка прибыла к месту базирования 23 января 2017 года.
Опубликовано вт, 31/01/2017 - 23:31 пользователем Tehnoomsk
В дальневосточном городе Арсеньев на заводе «Прогресс», где ведется серийное производство одного из лучших боевых вертолетов мира – Ка-52 «Аллигатор», готовятся к увеличению объемов выпуска этих грозных машин сразу в 2 раза в течение 2017 года. Рост загрузки предприятия связан с началом выполнения экспортного контракта. При этом сборка машин по госзаказу ведется даже с опережением графика.
Опубликовано вт, 31/01/2017 - 18:14 пользователем Tehnoomsk
Отечественный производитель спецтехники под маркой ЧТЗ, Челябинский тракторный завод, сообщил о запуске новой сборочной линии. Конвейер длиной 60 метров смонтирован в ноябре-декабре 2016 года на месте, где во время Великой Отечественной войны собирались советские танки. Первой машиной, сошедшей с новой линии, стал бульдозер с гидромеханической трансмиссией Б10М2 (на фото).
Опубликовано вт, 31/01/2017 - 12:51 пользователем Tehnoomsk
В первой половине 2017 года на платформе Android выйдет отечественное приложение Abracadabra, которое уже доступно для iOS. Из многих тысяч приложений для мобильных устройств оно отличается интересным функционалом, позволяющим осуществить живой устный перевод с большинства языков мира.
Опубликовано пн, 30/01/2017 - 23:56 пользователем Tehnoomsk
В отечественных СМИ автомобильной тематики обсуждаются подробности разработки на АвтоВАЗе новой «Лады 4х4NG» («Нива» 3-го поколения). В частности, звучит информация о продолжающемся выборе платформы, возможном поперечном расположении силового агрегата и расставании с легендарной «классической» компоновкой.
Опубликовано пн, 30/01/2017 - 21:11 пользователем Tehnoomsk
В Чердаклинском районе Ульяновской области объявлено о начале строительства Симбирской ВЭС, состоящей из 14 новых гигантских 88-метровых ветроэнергетических установок (высота 25-этажного дома). Проектируемая мощность парка станции составляет 35 МВт.
Опубликовано пн, 30/01/2017 - 11:30 пользователем Tehnoomsk
Как сообщает сайт российского производителя троллейбусов "Тролза", предприятие завершает отгрузку новых машин аргентинскому заказчику - транспортной компании SEMPTUR из города Росарио. За 12 новых троллейбусов модели Тролза-5265 "Мегаполис" южноамериканский заказчик отдал почти 250 миллионов рублей в валюте.
Опубликовано вс, 29/01/2017 - 10:52 пользователем Tehnoomsk
Как стало известно «Техносфере» из источника, близкого к российским разработчикам процессоров МЦСТ «Эльбрус», в 2018 году будет готов к запуску в серию новый 16-ядерный 64-разрядный отечественный процессор, известный как «Процессор 9» («Эльбрус-16С», 1891ВМ12Я) с поддержкой DDR4.
Опубликовано сб, 28/01/2017 - 14:34 пользователем Tehnoomsk
Впервые за свою историю, южноамериканское государство прислало российской стороне предложение о продаже ВВС Аргентины наших боевых самолетов - «более 15 истребителей МиГ-29». Об этом сообщили представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
Опубликовано пт, 27/01/2017 - 11:10 пользователем Tehnoomsk
Мы уже писали о создании по оригинальной технологии в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС в сотрудничестве с компанией ТЭЭМП уникального материала, конкурентного графену и нанотрубкам (при этом он во много раз их дешевле). Используя новый материал, в России разработали суперконденсаторы, которые в свою очередь применили в системах для запуска двигателей тяжелой техники при экстремально низких температурах.
Опубликовано чт, 26/01/2017 - 10:32 пользователем Tehnoomsk
Российские СМИ распространили информацию о том, как будет выглядеть первый кроссовер разработки Ульяновского автозавода. Интересно, что правообладателями патентных изображений нового автомобиля является НАМИ, ключевая организация, задействованная в проекте «Кортеж» по созданию первого семейства российских представительских машин (автомобили для первых лиц государства).
Опубликовано чт, 26/01/2017 - 06:03 пользователем Tehnoomsk
В России ведется работа над новым грузовым космическим кораблем повышенной грузоподъёмности. Как сообщили представители ракетно-космической корпорации «Энергия», завершен этап его эскизного проектирования.
Опубликовано ср, 25/01/2017 - 21:54 пользователем Tehnoomsk
В госучреждениях 14 регионов нашей страны внедряются российские мессенджеры – программы для обмена сообщениями различных форматов. Скоро к ним присоединятся еще 18 территорий России.
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