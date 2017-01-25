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В России тестируют государственный мессенджер

Опубликовано ср, 25/01/2017 - 21:54 пользователем Tehnoomsk

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В госучреждениях 14 регионов нашей страны внедряются российские мессенджеры – программы для обмена сообщениями различных форматов. Скоро к ним присоединятся еще 18 территорий России.

Российская армия заказала БПЛА на водородных топливных элементах

Опубликовано ср, 25/01/2017 - 00:11 пользователем Tehnoomsk

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Российские военные получат первую партию новых мультикоптеров (многороторных беспилотников вертикального взлёта и посадки) с электродвигателями на водородных топливных элементах летом 2017 года. Небольшие летательные аппараты могут находиться в воздухе до 4 часов и способны при этом пролететь до 200 км.

Российские атомщики рассчитывают построить АЭС в ЮАР

Опубликовано вт, 24/01/2017 - 21:34 пользователем Tehnoomsk

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Государственный концерн «Росатом» направил заявку на участие в тендере на строительство в ЮАР 6 новых ядерных реакторов. Российские атомщики планируют всерьез закрепиться на юге африканского континента, где пока работает одна-единственная АЭС Коберг, построенная в 1976-1985 годах.

Уран-10 – новый российский робот для разминирования территорий

Опубликовано вт, 24/01/2017 - 00:54 пользователем Tehnoomsk

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Саперы Южного военного округа весной 2017 года получат 2 новейших робототехнических комплекса «Уран-10» для разминирования противотанковых мин. Военные уже используют комплексы «Уран-6», предназначенные для работы по противопехотным минам.

Законтрактовано строительство второго российского круизного лайнера проекта PV300VD

Опубликовано пн, 23/01/2017 - 21:52 пользователем Tehnoomsk

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Нижегородская верфь «Красное Сормово» получила заказ на строительство 140-метрового 4-палубного пассажирского круизного лайнера типа «река-море» нового российского проекта PV300VD. Это уже второй лайнер такого типа: первый был заложен в августе 2016 года в Астрахани на заводе "Лотос".

РЛС с АФАР для истребителя пятого поколения запущена в производство

Опубликовано пн, 23/01/2017 - 10:20 пользователем Tehnoomsk

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Представители Научно-исследовательского института приборостроения (НИИП) имени Тихомирова сообщили о начале серийного производства новой радиолокационной станции (РЛС) для истребителя пятого поколения (ПАКФА, Т-50). На летных испытаниях находятся уже несколько таких РЛС.

Строительство самого высокого русского небоскреба завершится в 2018 году

Опубликовано вс, 22/01/2017 - 00:04 пользователем Tehnoomsk

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В Санкт-Петербурге в январе 2017 года достиг 250-метровой отметки строящийся "Лахта-центр". Полностью готовое здание высотой 462 метра станет самым высоким небоскребом России и Европы уже в 2018 году, когда будет завершено строительство.

Т-16 – новая российская БРЭМ на платформе Армата

Опубликовано сб, 21/01/2017 - 21:21 пользователем Tehnoomsk

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Еще один представитель семейства «Армата» - бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) Т-16 – активно обсуждается в российском сегменте Интернета. Изображение машины приводится по данным корпоративного календаря УКБТМ (в составе Уралвагонзавода).

В России разработали и начали производить таблетки для посудомоечных машин

Опубликовано сб, 21/01/2017 - 21:00 пользователем Tehnoomsk

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Одним из интересных импортозамещающих проектов в области бытовой химии можно назвать запуск производства в Московской области отечественной компанией «Интакт» первого в РФ производства таблеток для посудомоечных машин из российского сырья.

Новые противодиверсионные машины поступают в РВСН

Опубликовано сб, 21/01/2017 - 16:50 пользователем Tehnoomsk

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Созданные в 2012 году на базе бронетранспортера БТР-82, боевые противодиверсионные машины (БПДМ) Ракетных войск стратегического назначения 15Ц56М «Тайфун-М» поступают на вооружение по госпрограмме. В 2016-2017 годах РВСН получат 26 таких машин, а также уникальный электронный тренажёр для обучения военнослужащих подразделений охраны и разведки находить диверсионные группы в зонах невидимости оптико-электронных и радиоэлектронных средств.

В России создают РЛС нового поколения на основе радиофотоники

Опубликовано сб, 21/01/2017 - 10:25 пользователем Tehnoomsk

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Как сообщают отечественные СМИ со ссылкой на Фонд перспективных исследований, в нашей стране ведутся работы по созданию радиолокационной станции нового поколения. Недавно были представлены макет радиофотонного приемно-передающего модуля и широкополосного излучателя, вместе представляющие «прообраз полномасштабной РЛС».

Началась сборка первого Ту-160М2

Опубликовано пт, 20/01/2017 - 23:54 пользователем Tehnoomsk

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На Казанском авиационном заводе начата сборка первого стратегического бомбардировщика Ту-160М2: самолет должен подняться в небо в 2018 году. Минобороны России сообщает, что работа по программе движется в соответствии с ранее намеченными планами.

Российская автоиндустрия готовится к запуску беспилотных грузовиков и автобусов

Опубликовано пт, 20/01/2017 - 03:25 пользователем Tehnoomsk

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В нашей стране создана ассоциация «Автонет», объединившая разработчиков транспортных средств с частичным и полностью автономным управлением. В нее уже вошли государственный научный центр НАМИ, «КАМАЗ», «Соллерс», «Группа ГАЗ». Представители российской автоиндустрии уже озвучили планы по внедрению беспилотных машин в рамках ассоциации.

Российская батарейка со сроком работы 10 лет сертифицирована

Опубликовано чт, 19/01/2017 - 01:43 пользователем Tehnoomsk

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Отечественная молодая компания «Электросервис» разработала, запатентовала и сертифицировала автономный тритиевый источник электрического тока «ЭТАК», способный работать более 10 лет. Перед нами – готовая технология для использования в качестве источника первичного питания различных систем и устройств с малым энергопотреблением.

РД-191М – новый вариант двигателя для ракеты «Ангара»

Опубликовано ср, 18/01/2017 - 11:27 пользователем Tehnoomsk

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр имени Хруничева, НПО «Энергомаш» разработан и успешно испытан новый вариант двигателя для семейства ракет «Ангара» - РД-191М. Новый двигатель позволяет увеличить грузоподъемность ракеты на 1,5 тонны.

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