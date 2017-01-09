Медиаресурс "Техносфера" поздравляет всех наших читателей, партнеров и друзей с Новым годом! Весь 2016 год мы информировали вас о новинках российской техники, науки и технологий. Надеемся, что информация была для вас интересной и полезной! В 2017 году обещаем регулярно снабжать вас новыми увлекательными историями из мира техносферы. Спасибо, что вы с нами! Удачи и реализации всех ваших проектов!