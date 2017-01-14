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Первая российская ПАТЭС готовится к загрузке ядерного топлива

Опубликовано сб, 14/01/2017 - 22:06 пользователем Tehnoomsk

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В преддверии 2017 года на Балтийском заводе был подписан акт о готовности плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» к загрузке топлива. Этот процесс запланирован на первую половину 2017 года, после чего будет осуществлен физический пуск двух реакторных установок КЛТ-40С.

Российская нефтепроводная система использует искусственные нейронные сети

Опубликовано пт, 13/01/2017 - 20:14 пользователем Tehnoomsk

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Отечественный разработчик волоконно-оптических систем контроля и мониторинга на протяженных объектах, компания «ОМЕГА», на специализированной конференции Machine Learning for Signal Processing 2016 в Италии рассказал «об особенностях построения алгоритмов распознавания сигналов в распределенных волоконно-оптических системах мониторинга и охраны трубопроводов на основе методов глубокого машинного обучения».

Штурмовики Су-25 сменили в Сирии бомбардировщики Су-24

Опубликовано пт, 13/01/2017 - 11:56 пользователем Tehnoomsk

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По данным российского специализированного блога Bmpd, в Сирию переброшены 12 Су-25 с авиабазы в Моздоке. Информация об этом распространена 11 января. 13 января Минобороны России подтвердило данные только о 4 боевых самолетах этого типа, перелетевших на авиабазу Хмеймим.

Завод Алтайвагон выпустил 3477 вагонов в 2016 году

Опубликовано пт, 13/01/2017 - 08:55 пользователем Tehnoomsk

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Отечественный производитель подвижного состава для железных дорог «Алтайвагон» в 2016 году восстановил объемы производства, нарастив его в сравнении с неблагополучным для завода 2015 годом на 35%. Параллельно на вырос на 28% выпуск литья Рубцовским филиалом предприятия, превысив показатель 35000 тонн.

Первый Бе-200ЧС новой серии передан МЧС

Опубликовано чт, 12/01/2017 - 18:31 пользователем Tehnoomsk

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Организованное серийное производство обновленной версии российского самолета-амфибии Бе-200ЧС в Таганроге на ТАНТК имени Бериева (в составе государственной Объединенной авиастроительной корпорации) в 2017 году передаст заказчику – МЧС России – 5 новых самолетов. Первая машина, получившая имя «Александр Разгонин», уже завершила комплекс приемо-сдаточных испытаний.

Российские локомотивы получат системы виброизоляции из уникального отечественного материала

Опубликовано чт, 12/01/2017 - 11:54 пользователем Tehnoomsk

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В июле 2016 года российский производитель «Синара – Транспортные машины» (СТМ) заказал в Самарском университете разработку системы виброизоляции для тепловозов, оснащенных новыми отечественными высокооборотными дизельными двигателями. Ученые решили использовать для создания демпферов так называемую «металлическую резину» (МР), материал собственной разработки и производства.

КамАЗ выпустит в 2017 году первую партию новых двигателей Р6

Опубликовано ср, 11/01/2017 - 20:37 пользователем Tehnoomsk

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Первые 5 опытных двигателей нового поколения Р6 стандарта Евро 6 будут выпущены на КамАЗе уже летом 2017 года, а до конца года планируется выпустить около 200 единиц таких силовых агрегатов. Параллельно в 2017 и в 2018 годах будет вестись отладка новой производственной линии и испытания первых серий Р6, после чего с 2019 года стартует крупное серийное производство – по 12000 новых моторов в год.

Российская технология безмодельного литья для ПД-14

Опубликовано ср, 11/01/2017 - 00:08 пользователем Tehnoomsk

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В производстве новых российских двигателей ПД-14 для пассажирских самолетов МС-21 будет использована разработанная в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» безмодельная технология изготовления деталей из титановых сплавов. Разработка выполнена в Инжиниринговом центре вуза «Литейные технологии и материалы» под руководством профессора Владимира Белова.

Заказаны 2 новых российских телекоммуникационных спутника класса Экспресс-1000

Опубликовано вт, 10/01/2017 - 15:33 пользователем Tehnoomsk

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Российское предприятие «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнева» (ИСС, Красноярский край) приступило к созданию двух новых космических аппаратов среднего класса «Экспресс-80» и «Экспресс-103», которые будут запущены на геостационарную орбиту в 2019 году.

Российская научная экспедиция исследует Индийский океан

Опубликовано вт, 10/01/2017 - 10:06 пользователем Tehnoomsk

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Институт океанологии имени Ширшова Российской академии наук сообщил о начале комплексной научной экспедиции по исследованию Индийского океана. Экспедиция на борту прошедшего недавно серьезный ремонт научно-исследовательского судна «Академик Борис Петров» включает биологов, гидрологов, геофизиков и метеорологов.

Российский разработчик военных АСУ представил систему видеоконтроля для гражданских заказчиков

Опубликовано пн, 09/01/2017 - 07:08 пользователем Tehnoomsk

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НПО «Импульс» сообщило о создании новой системы видеоконтроля, которую можно использовать в наземном городском транспорте, крупногабаритных автомобилях или на стационарных объектах. Всё оборудование и программное обеспечение комплекса – полностью отечественное.

Панорамно-оптическая станция TomSky из Томска

Опубликовано вс, 08/01/2017 - 13:18 пользователем Tehnoomsk

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В Институте оптики атмосферы имени Зуева Сибирского отделения Российской академии наук (ИОА СО РАН) создана панорамно-оптическая станция «TomSky», предназначенная для круглосуточного мониторинга оптического состояния неба. Станция смонтирована на крыше института, что обеспечивает почти круговой обзор небосвода, и работает в тестовом режиме.

В Екатеринбурге официально завершено строительство 52-этажного небоскреба

Опубликовано вс, 08/01/2017 - 12:37 пользователем Tehnoomsk

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209-метровое здание – башня «Исеть» - введено в эксплуатацию в Екатеринбурге. В здании 52 этажа и 225 аппартаментов премиального класса, а также развитая инфраструктура, включающая спортивные, развлекательные и деловые залы, 4 подземных этажа с гаражами и техническими помещениями. Строительство было завершено в 2015 году, но 100%-ввод в строй всего комплекса состоялся в преддверии 2017 года.

Точность определения местоположения в российской глобальной навигационной системе - 0,3 метра

Опубликовано сб, 07/01/2017 - 14:12 пользователем Tehnoomsk

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Согласно приведенной информации на сайте разработчика российской глобальной системы высокоточного определения навигационной и эфемеридно-временной информации в реальном времени для гражданских потребителей (СВО ЭВИ) на настоящий момент погрешность определения местоположения в государственной геоцентрической системе координат с использованием данных в реальном времени составляет 0.3 м, в апостериорном режиме – 0.05 м.

Российская технология: 95% прочности основного материала при сварке высокопрочных сплавов

Опубликовано пт, 06/01/2017 - 10:07 пользователем Tehnoomsk

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Разработанная учеными Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук, Томского политехнического университета и предприятия «Сеспель» из города Чебоксары технология сварки высокопрочных сплавов позволила поднять качество шва с 70 до 95% прочности основного материала.

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