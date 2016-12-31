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С Новым 2017 годом!

Опубликовано сб, 31/12/2016 - 15:00 пользователем Tehnoomsk

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Медиаресурс "Техносфера" поздравляет всех наших читателей, партнеров и друзей с Новым годом! Весь 2016 год мы информировали вас о новинках российской техники, науки и технологий. Надеемся, что информация была для вас интересной и полезной! В 2017 году обещаем регулярно снабжать вас новыми увлекательными историями из мира техносферы. Спасибо, что вы с нами! Удачи и реализации всех ваших проектов!

Названы 17 регионов России, где просубсидируют детские технопарки

Опубликовано пт, 30/12/2016 - 23:38 пользователем Tehnoomsk

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Объявлены итоги отбора региональных заявок на предоставление в 2017 году государственных субсидий для создания детских технопарков российской системы «Кванториум»: в список вошли 17 регионов страны. Сейчас в России работают уже 24 детских технопарка «Кванториум».

Гонец-М1 - новое поколение российских телекоммуникационных спутников

Опубликовано пт, 30/12/2016 - 10:42 пользователем Tehnoomsk

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Представители предприятия «Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева» (ИСС) сообщили о разработке нового поколения космических аппаратов персональной связи «Гонец-М1», которые «будут иметь пропускающую способность канала в 20 раз больше, чем текущее поколение аппаратов «Гонец-М».

Репеллент – российская система РЭБ для подавления мини-БПЛА

Опубликовано чт, 29/12/2016 - 11:52 пользователем Tehnoomsk

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В Научно-техническом центре радиоэлектронной борьбы (НТЦ РЭБ) серьезно взялись за тему борьбы с небольшими беспилотниками, ранее почти неуязвимыми для стандартных средств ПВО. Для Российской армии создан новый подвижный комплекс «Репеллент» на шасси МАЗ или КамАЗ, который видит БПЛА размером в несколько десятков сантиметров на расстоянии до 30 км и самостоятельно выводит их из строя.

Об итогах московского Connected Car Summit 2016

Опубликовано чт, 29/12/2016 - 11:18 пользователем Tehnoomsk

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20-21 декабря в столице России прошел третий ежегодный саммит – Connected Car. Событие получило поддержку федерального оператора НП «ГЛОНАСС» и собрало ведущих экспертов отрасли подключённых авто. В завершающем материале о мероприятии подведем его итоги

В России готовятся к освоению крупнейшего в мире титанового месторождения

Опубликовано ср, 28/12/2016 - 20:49 пользователем Tehnoomsk

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Как сообщает госкорпорация Росатом, на Пижемском месторождении титана, ведется геологоразведка, которая завершится в 2018 году, после чего будут созданы две промышленные площадки. Ранее уже были выполнены технологические испытания по обогащению титановых руд и кварцевых песков этого крупнейшего в мире месторождения.

Российский завод достиг уровня производства 2000 вагонов-цистерн в год

Опубликовано ср, 28/12/2016 - 07:59 пользователем Tehnoomsk

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Отечественное предприятие «ТихвинХимМаш» в составе холдинга «Объединенная вагонная компания» сообщило о выходе на проектную мощность по производству вагонов-цистерн – более 2000 единиц в год. Завод отметил в декабре 2016 года первый год работы.

Рабочий ПК Эльбрус-801PC на 8-ядерном российском процессоре (видео)

Опубликовано ср, 28/12/2016 - 00:48 пользователем Tehnoomsk

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В видеоблоге Максима Горшенина опубликован обзор готового отечественного компьютера «Эльбрус-801 PC» на базе 8-ядерного российского процессора «Эльбрус-8С». Сообщается, что серийное производство новинки начнется во втором квартале 2017 года.

Российские ученые планируют уникальный эксперимент на борту МКС

Опубликовано вт, 27/12/2016 - 12:18 пользователем Tehnoomsk

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Российские научно-технические структуры - РКК «Энергия», ФГУП «ЦНИИмаш», Центр подготовки космонавтов имени Гагарина и Институт медико-биологических проблем РАН (ИМБП) - объявили о начале разработки оборудования для эксперимента «Магнитный 3D-принтер» на борту МКС. В его ходе планируется впервые напечатать живые ткани в космосе по технологии 3D-печати.

Российские гоночные КамАЗы отправились на Дакар-2017

Опубликовано вт, 27/12/2016 - 01:30 пользователем Tehnoomsk

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2 января 2017 года в Южной Америке стартует очередное ежегодное состязание ведущих раллийных команд мира – «Дакар-2017». Многократный победитель ралли, российская команда «КАМАЗ-мастер», объявила об отправке на соревнования 4 боевых экипажей. Подробности – в материале «Техносферы».

31 новая БМД-4М передана ВДВ России

Опубликовано пн, 26/12/2016 - 06:14 пользователем Tehnoomsk

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Первый батальонный комплект новых боевых машин десанта БМД-4М (31 единица) передан торжественно 137-му гвардейскому парашютно-десантному полку 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск России. На 2017 год запланирована передача еще 62 аналогичных машин в 31-й гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду.

Российский безранцевый парашют Штурм позволяет десантироваться с 70 метров

Опубликовано вс, 25/12/2016 - 15:38 пользователем Tehnoomsk

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В НИИ парашютостроения отечественного предприятия «Технодинамика» по заказу спецназа ФСБ создана уникальная парашютная система для десантирования с летательного аппарата со сверхмалых высот – 70-80 метров. Задание заказчика разработать парашют, при использовании которого десантник находился бы в воздухе минимальное время, а при приземлении был сразу же готов к ведению боевых действий, выполнено.

Новая российская лесопромышленная техника выходит на рынок

Опубликовано сб, 24/12/2016 - 11:56 пользователем Tehnoomsk

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Российский концерн «Тракторные заводы» на базе специализированного предприятия «Онежский тракторный завод» разворачивает производство отечественной техники для лесозаготовок. Практически уничтоженную в 90-х годах отрасль строят заново, запуская линейку новых машин под маркой «ОТЗ».

30 новых российских ЛиАЗов поставлены в Киргизию

Опубликовано сб, 24/12/2016 - 00:27 пользователем Tehnoomsk

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Партия из 30 новых городских автобусов российского производства ЛиАЗ-529360 прибыла в город Ош (Киргизия). Машины были закуплены в комплектации с двигателем ЯМЗ класса Евро-4 и относятся к классу полунизкопольных автобусов.

Производитель автобусов, Группа ГАЗ, сообщает, что новые машины уже вышли на маршруты киргизского города, а контракт предусматривает не только поставку, но и обучение техперсонала предприятия-эксплутуанта, а также поставку запасных частей.

Заложена 8-я ударная атомная подводная лодка проекта 955

Опубликовано пт, 23/12/2016 - 21:05 пользователем Tehnoomsk

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На «Севмаше» состоялась торжественная церемония закладки ракетного атомного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955А («Борей-А») «Князь Пожарский». Таким образом, количество одновременно строящихся ударных АПЛ этого типа достигло 5 единиц.

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