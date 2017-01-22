Опубликовано вс, 22/01/2017 - 00:04 пользователем Tehnoomsk
В Санкт-Петербурге в январе 2017 года достиг 250-метровой отметки строящийся "Лахта-центр". Полностью готовое здание высотой 462 метра станет самым высоким небоскребом России и Европы уже в 2018 году, когда будет завершено строительство.
Опубликовано сб, 21/01/2017 - 21:21 пользователем Tehnoomsk
Еще один представитель семейства «Армата» - бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) Т-16 – активно обсуждается в российском сегменте Интернета. Изображение машины приводится по данным корпоративного календаря УКБТМ (в составе Уралвагонзавода).
Опубликовано сб, 21/01/2017 - 21:00 пользователем Tehnoomsk
Одним из интересных импортозамещающих проектов в области бытовой химии можно назвать запуск производства в Московской области отечественной компанией «Интакт» первого в РФ производства таблеток для посудомоечных машин из российского сырья.
Опубликовано сб, 21/01/2017 - 16:50 пользователем Tehnoomsk
Созданные в 2012 году на базе бронетранспортера БТР-82, боевые противодиверсионные машины (БПДМ) Ракетных войск стратегического назначения 15Ц56М «Тайфун-М» поступают на вооружение по госпрограмме. В 2016-2017 годах РВСН получат 26 таких машин, а также уникальный электронный тренажёр для обучения военнослужащих подразделений охраны и разведки находить диверсионные группы в зонах невидимости оптико-электронных и радиоэлектронных средств.
Опубликовано сб, 21/01/2017 - 10:25 пользователем Tehnoomsk
Как сообщают отечественные СМИ со ссылкой на Фонд перспективных исследований, в нашей стране ведутся работы по созданию радиолокационной станции нового поколения. Недавно были представлены макет радиофотонного приемно-передающего модуля и широкополосного излучателя, вместе представляющие «прообраз полномасштабной РЛС».
Опубликовано пт, 20/01/2017 - 23:54 пользователем Tehnoomsk
На Казанском авиационном заводе начата сборка первого стратегического бомбардировщика Ту-160М2: самолет должен подняться в небо в 2018 году. Минобороны России сообщает, что работа по программе движется в соответствии с ранее намеченными планами.
Опубликовано пт, 20/01/2017 - 03:25 пользователем Tehnoomsk
В нашей стране создана ассоциация «Автонет», объединившая разработчиков транспортных средств с частичным и полностью автономным управлением. В нее уже вошли государственный научный центр НАМИ, «КАМАЗ», «Соллерс», «Группа ГАЗ». Представители российской автоиндустрии уже озвучили планы по внедрению беспилотных машин в рамках ассоциации.
Опубликовано чт, 19/01/2017 - 01:43 пользователем Tehnoomsk
Отечественная молодая компания «Электросервис» разработала, запатентовала и сертифицировала автономный тритиевый источник электрического тока «ЭТАК», способный работать более 10 лет. Перед нами – готовая технология для использования в качестве источника первичного питания различных систем и устройств с малым энергопотреблением.
Опубликовано ср, 18/01/2017 - 11:27 пользователем Tehnoomsk
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр имени Хруничева, НПО «Энергомаш» разработан и успешно испытан новый вариант двигателя для семейства ракет «Ангара» - РД-191М. Новый двигатель позволяет увеличить грузоподъемность ракеты на 1,5 тонны.
Опубликовано вт, 17/01/2017 - 00:30 пользователем Tehnoomsk
Опубликована информация о разработке в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) концепции «тяжелого транспортного самолета интегральной схемы» с «экранным эффектом». Приведены интересные технические подробности проекта.
Опубликовано пн, 16/01/2017 - 20:05 пользователем Tehnoomsk
Как сообщает Минкомсвязи России, ведомственный сегмент государственной системы «Мир» был переведен с иностранного проприетарного программного обеспечения (ПО) и оборудования на свободное программное обеспечение (СПО) и оборудование отечественных компаний. Введены в работу русские серверы на процессорах «Эльбрус», межсетевые экраны «Рубикон-К», а также более 20 решений на базе СПО.
Опубликовано сб, 14/01/2017 - 22:06 пользователем Tehnoomsk
В преддверии 2017 года на Балтийском заводе был подписан акт о готовности плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» к загрузке топлива. Этот процесс запланирован на первую половину 2017 года, после чего будет осуществлен физический пуск двух реакторных установок КЛТ-40С.
Опубликовано пт, 13/01/2017 - 20:14 пользователем Tehnoomsk
Отечественный разработчик волоконно-оптических систем контроля и мониторинга на протяженных объектах, компания «ОМЕГА», на специализированной конференции Machine Learning for Signal Processing 2016 в Италии рассказал «об особенностях построения алгоритмов распознавания сигналов в распределенных волоконно-оптических системах мониторинга и охраны трубопроводов на основе методов глубокого машинного обучения».
Опубликовано пт, 13/01/2017 - 11:56 пользователем Tehnoomsk
По данным российского специализированного блога Bmpd, в Сирию переброшены 12 Су-25 с авиабазы в Моздоке. Информация об этом распространена 11 января. 13 января Минобороны России подтвердило данные только о 4 боевых самолетах этого типа, перелетевших на авиабазу Хмеймим.
Опубликовано пт, 13/01/2017 - 08:55 пользователем Tehnoomsk
Отечественный производитель подвижного состава для железных дорог «Алтайвагон» в 2016 году восстановил объемы производства, нарастив его в сравнении с неблагополучным для завода 2015 годом на 35%. Параллельно на вырос на 28% выпуск литья Рубцовским филиалом предприятия, превысив показатель 35000 тонн.
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