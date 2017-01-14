Опубликовано сб, 14/01/2017 - 22:06 пользователем Tehnoomsk
В преддверии 2017 года на Балтийском заводе был подписан акт о готовности плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» к загрузке топлива. Этот процесс запланирован на первую половину 2017 года, после чего будет осуществлен физический пуск двух реакторных установок КЛТ-40С.
Опубликовано пт, 13/01/2017 - 20:14 пользователем Tehnoomsk
Отечественный разработчик волоконно-оптических систем контроля и мониторинга на протяженных объектах, компания «ОМЕГА», на специализированной конференции Machine Learning for Signal Processing 2016 в Италии рассказал «об особенностях построения алгоритмов распознавания сигналов в распределенных волоконно-оптических системах мониторинга и охраны трубопроводов на основе методов глубокого машинного обучения».
Опубликовано пт, 13/01/2017 - 11:56 пользователем Tehnoomsk
По данным российского специализированного блога Bmpd, в Сирию переброшены 12 Су-25 с авиабазы в Моздоке. Информация об этом распространена 11 января. 13 января Минобороны России подтвердило данные только о 4 боевых самолетах этого типа, перелетевших на авиабазу Хмеймим.
Опубликовано пт, 13/01/2017 - 08:55 пользователем Tehnoomsk
Отечественный производитель подвижного состава для железных дорог «Алтайвагон» в 2016 году восстановил объемы производства, нарастив его в сравнении с неблагополучным для завода 2015 годом на 35%. Параллельно на вырос на 28% выпуск литья Рубцовским филиалом предприятия, превысив показатель 35000 тонн.
Опубликовано чт, 12/01/2017 - 18:31 пользователем Tehnoomsk
Организованное серийное производство обновленной версии российского самолета-амфибии Бе-200ЧС в Таганроге на ТАНТК имени Бериева (в составе государственной Объединенной авиастроительной корпорации) в 2017 году передаст заказчику – МЧС России – 5 новых самолетов. Первая машина, получившая имя «Александр Разгонин», уже завершила комплекс приемо-сдаточных испытаний.
Опубликовано чт, 12/01/2017 - 11:54 пользователем Tehnoomsk
В июле 2016 года российский производитель «Синара – Транспортные машины» (СТМ) заказал в Самарском университете разработку системы виброизоляции для тепловозов, оснащенных новыми отечественными высокооборотными дизельными двигателями. Ученые решили использовать для создания демпферов так называемую «металлическую резину» (МР), материал собственной разработки и производства.
Опубликовано ср, 11/01/2017 - 20:37 пользователем Tehnoomsk
Первые 5 опытных двигателей нового поколения Р6 стандарта Евро 6 будут выпущены на КамАЗе уже летом 2017 года, а до конца года планируется выпустить около 200 единиц таких силовых агрегатов. Параллельно в 2017 и в 2018 годах будет вестись отладка новой производственной линии и испытания первых серий Р6, после чего с 2019 года стартует крупное серийное производство – по 12000 новых моторов в год.
Опубликовано ср, 11/01/2017 - 00:08 пользователем Tehnoomsk
В производстве новых российских двигателей ПД-14 для пассажирских самолетов МС-21 будет использована разработанная в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» безмодельная технология изготовления деталей из титановых сплавов. Разработка выполнена в Инжиниринговом центре вуза «Литейные технологии и материалы» под руководством профессора Владимира Белова.
Опубликовано вт, 10/01/2017 - 15:33 пользователем Tehnoomsk
Российское предприятие «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнева» (ИСС, Красноярский край) приступило к созданию двух новых космических аппаратов среднего класса «Экспресс-80» и «Экспресс-103», которые будут запущены на геостационарную орбиту в 2019 году.
Опубликовано вт, 10/01/2017 - 10:06 пользователем Tehnoomsk
Институт океанологии имени Ширшова Российской академии наук сообщил о начале комплексной научной экспедиции по исследованию Индийского океана. Экспедиция на борту прошедшего недавно серьезный ремонт научно-исследовательского судна «Академик Борис Петров» включает биологов, гидрологов, геофизиков и метеорологов.
Опубликовано пн, 09/01/2017 - 07:08 пользователем Tehnoomsk
НПО «Импульс» сообщило о создании новой системы видеоконтроля, которую можно использовать в наземном городском транспорте, крупногабаритных автомобилях или на стационарных объектах. Всё оборудование и программное обеспечение комплекса – полностью отечественное.
Опубликовано вс, 08/01/2017 - 13:18 пользователем Tehnoomsk
В Институте оптики атмосферы имени Зуева Сибирского отделения Российской академии наук (ИОА СО РАН) создана панорамно-оптическая станция «TomSky», предназначенная для круглосуточного мониторинга оптического состояния неба. Станция смонтирована на крыше института, что обеспечивает почти круговой обзор небосвода, и работает в тестовом режиме.
Опубликовано вс, 08/01/2017 - 12:37 пользователем Tehnoomsk
209-метровое здание – башня «Исеть» - введено в эксплуатацию в Екатеринбурге. В здании 52 этажа и 225 аппартаментов премиального класса, а также развитая инфраструктура, включающая спортивные, развлекательные и деловые залы, 4 подземных этажа с гаражами и техническими помещениями. Строительство было завершено в 2015 году, но 100%-ввод в строй всего комплекса состоялся в преддверии 2017 года.
Опубликовано сб, 07/01/2017 - 14:12 пользователем Tehnoomsk
Согласно приведенной информации на сайте разработчика российской глобальной системы высокоточного определения навигационной и эфемеридно-временной информации в реальном времени для гражданских потребителей (СВО ЭВИ) на настоящий момент погрешность определения местоположения в государственной геоцентрической системе координат с использованием данных в реальном времени составляет 0.3 м, в апостериорном режиме – 0.05 м.
Опубликовано пт, 06/01/2017 - 10:07 пользователем Tehnoomsk
Разработанная учеными Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук, Томского политехнического университета и предприятия «Сеспель» из города Чебоксары технология сварки высокопрочных сплавов позволила поднять качество шва с 70 до 95% прочности основного материала.
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