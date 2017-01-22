Как сообщает Минкомсвязи России, ведомственный сегмент государственной системы «Мир» был переведен с иностранного проприетарного программного обеспечения (ПО) и оборудования на свободное программное обеспечение (СПО) и оборудование отечественных компаний. Введены в работу русские серверы на процессорах «Эльбрус», межсетевые экраны «Рубикон-К», а также более 20 решений на базе СПО.