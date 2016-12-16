Российское ядерное топливо поставляется на АЭС Швеции

Опубликовано пт, 16/12/2016 - 16:00 пользователем Tehnoomsk

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Государственный концерн Росатом в лице дочерней топливной компании ТВЭЛ подписал исторический контракт на поставку ядерного топлива конструкции «ТВС КВАДРАТ» для АЭС «Рингхальс» (компания группы Vattenfall, Швеция). На очереди – другие западные страны?

ТВЭЛ, благодаря этому контракту, впервые выходит с коммерческими поставками ядерного топлива в сегмент реакторов PWR западного производства. Шведская сторона ранее получала топливо соответственно от европейской Areva и американской компании Westinghouse. Особо акцентируем внимание, что это именно поставки полноценных сборок топлива, а не просто обогащенного урана.

Шведский контракт базируется на основе положительных результатов выполненных в 2014 году первых «опытных» поставок российских сборок «ТВС КВАДРАТ». Теперь на очереди расширение географии нашей атомной топливной экспансии в так называемые «развитые западные» страны и Японию. Для этого Росатом через ТВЭЛ работает совместно с компанией Global Nuclear Fuel-Americas (GNF-A) GE Hitachi Nuclear Energy.

Добавим, что на сегодня русские уже контролируют 17% мирового рынка топлива для реакторов и 47% мирового рынка обогащения урана.

На фото: АЭС «Рингхальс» в Швеции, куда поставлены российские топливные сборки "ТВС КВАДРАТ"

Тэги: 
Росатом
ТВЭЛ
PWR
Швеция
ВВЭР
ТВС КВАДРАТ
GNF-A
атомное топливо
Разделы: 
Промышленное производство

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