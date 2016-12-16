Российское ПО мирового уровня представили на Открытой конференции ИСП РАН

Опубликовано пт, 16/12/2016 - 17:49 пользователем Tehnoomsk

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В начале декабря в Российской академии наук прошла первая научно-практическая конференция Института системного программирования РАН. Конференция стала своеобразным подведением итогов двух десятилетий работы, на протяжении которых в стенах Института велась разработка новых программных продуктов, технологий и сервисов.

Многие из тем до последнего времени были неизвестны широкой аудитории. Некоторые из них были представлены на конференции, вызвав немалый интерес у коллег по ИТ-отрасли и журналистов. Среди этих технологий и разработок – инструменты анализа кодов программ и массивов данных, сервисы анализа контента, - в том числе контента социальных сетей, программы для противодействия несанкционированному доступу к коду и базам данных, методика обфускации (запутывания) программного кода, компьютерного моделирования и пр. Ряд технологий был представлен на сопровождавшей конференцию выставке разработок Института. Заказчики и потребители этой высокотехнологичной продукции – мировые лидеры в области разработки и производства электронной техники – зарубежные корпорации, отечественные компании и государственные структуры. Многих из них объединяет долголетнее стратегическое партнерство с ИСП РАН.

«Институт - один из лучших научно-исследовательских партнеров нашего центра во всем мире. Мы надеемся, что наше сотрудничество продолжится и дальше», - отмечает Чул Джо Ким, представитель штаб-квартиры исследовательского центра Software Research Centre компании Samsung из Сеула.

«Мы много лет успешно сотрудничаем с учеными и программистами ИСП РАН, - подтверждает президент ассоциации «Тайзен.ру» Андрей Тихонов. - Поэтому нам крайне важно, что жизненный цикл поддержки российского дистрибутива ОС Тайзен реализован на базе Института. Tizen - международная экосистема, но в ней огромная доля труда российских специалистов. Их заслуга, в первую очередь, - очень высокий уровень безопасности корпоративной мобильной инфраструктуры».

«Мы использовали классическую физтеховскую модель построения института, нацеленную на образование через исследование, тесную интеграцию фундаментальной науки, образования и индустрии. Эта модель обеспечивает одновременно и воспроизводство кадров, и генерацию новых технологий на постоянной и долгосрочной основе, - рассказал директор ИСП РАН Арутюн Аветисян. – И эта модель оказалась успешной. За последние два десятилетия институт заработал прочную и достойную репутацию, как в России, так и за ее пределами».

Созданный в 1994 году под руководством академика В.П. Иванникова, ИСП РАН стал федеральным центром разработки отечественного программного обеспечения, научным институтом, непосредственно связанным с обеспечением информационной безопасности страны.

«Наша служба уделяет значительное внимание повышению уровня безопасности информационных систем России, - подчеркнул Виталий Лютиков, заместитель директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. - Совместно с ИСП РАН мы занимаемся анализом большого объема программного обеспечения, разработкой методик выявления ошибок в ПО. Я выражаю благодарность работникам института за значительный вклад в наше общее дело – дело обеспечения безопасности. Это очень нужные для нас методики, которые мы постараемся реализовать и внедрить на всех уровнях». Как можно судить по широкому спектру тем, затронутых на конференции, проекты и перспективные разработки ИСП РАН могут найти широкое применение и в других сферах и отраслях, везде, где безопасность, защищенность, отсутствие программных ошибок и уязвимостей являются наиболее важными.

Не удивительно, что значительное число докладов научно-практической конференции было посвящено именно этой тематике. Сотрудники ИСП РАН выступили с докладами «Технологии статического анализа в безопасном цикле разработки программ», «Формализация определения ошибок при статическом символьном выполнении», «Применение диверсифицирующих и обфусцирующих преобразований для изменения сигнатуры программного кода», обсудили прикладные технологии анализа контента глобальной сети Интернет, методику автоматического определения возраста пользователей с помощью социальных связей и определения основного места проживания пользователей соцсетей на основе социального графа.

В ходе конференции представили свои разработки и концепции российские и зарубежные компании, среди которых – Software R&D Center Samsung Electronics, Russian Research Center Huawei Technologies, Mail.Ru Group, «СиПроВер», а так же университеты – МГУ, МФТИ, МГТУ, Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского, Swiss Federal Institute of Technology in Zurich, Instituto PolitecnicoNacional, University of Zagreb, UPC Barcelona Tech, Universität der Bundeswehr München, MIO Toulon Univerity и другие.

«Открытая конференция - удачный опыт нашего института, - подводит итоги Арутюн Аветисян. – Об этом мы судим как по списку участников, так и по разнообразию научных тем, не говоря уже о неподдельном интересе, который эти темы вызвали. Два дня мы говорили не о стартапах и планах, а о результатах длительной научно-практической работы, длящейся подчас более десятилетия от концепции до внедрения. Мы смогли показать целый ряд разработок мирового уровня практически во всех аспектах системного программирования - компиляторные технологии, параллельные и распределенные вычисления, технологии верификации и тестирования программного обеспечения, анализ и обработка больших объемов данных, семантический поиск. Но список тем для общения и дальнейшего научного поиска далеко не исчерпан».

По общему решению участников конференции, открытая встреча ученых российских и зарубежных ученых, программистов, разработчиков станет ежегодной и будет проходить как Научно-практическая конференция памяти Виктора Петровича Иванникова.

Информационными партнерами конференции выступили ведущие электронные и печатные издания российской техносферы.

Об ИСП РАН
Институт системного программирования Российской академии наук – научно-исследовательская организация, специализирующаяся в области системного программирования. Институт разрабатывает технологии мирового уровня в таких областях, как операционные системы, компиляторные технологии, параллельные и распределенные вычисления, технологии верификации и тестирования программного обеспечения, анализ и обработка больших объемов данных, семантический поиск и др. Среди долговременных отечественных партнеров Института – ГосНИИАС, Вымпелком, Квант, Орион, среди зарубежных – Samsung, Huawei, Dell EMC, HPE, Intel, Nvidia, Rogue Wave, Linux Foundation. Со многими из них созданы совместные лаборатории.
Одна из главных задач ИСП РАН – подготовка кадров высшей квалификации в сфере ИТ. На базе Института функционируют собственная аспирантура и кафедры в МГУ, МФТИ и ВШЭ. Также ИСП РАН реализует совместные проекты с ведущими университетскими и исследовательскими центрами: Кембридж (Великобритания), Карнеги-Меллон (США), INRIA (Франция), Университет Пассау (Германия) и др.

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Разделы: 
ИТ-сфера

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