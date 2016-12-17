В России начата разработка высокоскоростного грузового поезда

Представители РЖД, по данным ТАСС, сообщили о работах по созданию 12-вагонного скоростного поезда, который сможет перевозить от 300 до 600 тонн груза со скоростью около 300 км/ч. Проект связан с начинающимся в 2017 году строительством первой высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань.

Специально для ВСМ Москва-Казань, которая является частью евразийского скоростного транспортного коридора Москва – Пекин (совместный российско-китайский проект), уже разработана новая контактная сеть КС-400. Сейчас российская сторона говорит о начале создания и организации производства в нашей стране подвижного высокоскоростного состава с максимальной скоростью 360 км/ч.

Известно, что по первой ВСМ будут ходить 12-вагонные поезда. С большой долей вероятности можно, к сожалению, говорить о том, что они будут изначально иностранного производства – программа создания первого российского поезда ВСМ «Сокол» была закрыта в начале 2000-х годов в угоду сотрудничеству с немецкой Siemens – так в России появились поезда из Германии Siemens Velaro Rus (Сапсан). Остается надеяться, что имеющиеся сейчас "в запасе" несколько лет времени (первая в России ВСМ Москва-Казань будет построена до 2022 года) отечественные железнодорожники все-таки разумно потратят на создание именно отечественных поездов.

На фото: внизу - российский скоростной поезд "Сокол" (2001 год), вверху - вид из кабины немецкого скоростного поезда Siemens Velaro Rus (Сапсан).