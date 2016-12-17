Сербия получит из России 6 МиГ-29

Опубликовано сб, 17/12/2016 - 10:46 пользователем Tehnoomsk

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В марте 2017 года ВВС Сербии получат 6 истребителей МиГ-29 из России. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на главу правительства этой страны Александра Вучича. Речь идет о машинах, которые используются сейчас в ВКС России.

На начало декабря 2016 года военно-воздушные силы Сербии располагали всего 4 боеспособными истребителями МиГ-29 первых версий (выпущены в СССР в 1980-х годах). Эти машины в составе эскадрильи "Витязи" 204-го истребительного авиаполка принимали участие в воздушных боях 1999 года с объединенными силами США и западноевропейских стран, когда превосходство противника было многократным. Вместе с тем именно тогда и были потеряны в небе 6 из имевшихся 16 МиГ-29 и около 5 машин на земле. Через 2 года истечет ресурс и у благополучно доживших до нынешнего времени 4 сербских МиГов – представители ВВС балканской страны рассчитывают отправить их в РФ на очередную модернизацию.

На фото: истребитель МиГ-29 ВВС Сербии.

Тэги: 
МиГ-29
Сербия
ВКС России
война в Югославии
модернизация
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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