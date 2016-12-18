В России рассекретили плазменную пушку для ракеты 3М25

Разработанную более 30 лет уникальную систему для стратегической сверхзвуковой крылатой ракеты 3М25 комплекса «Метеорит» рассекретили ее создатели из НПО машиностроения. Это связано с тем, что сегодня данная разработка уже не дает 100% защиту от систем ПРО, но может использоваться как «пособие для будущих инженеров и конструкторов при проектировании гиперзвуковых летательных аппаратов».

Речь идет о ракете, которую планировали принять на вооружение советских атомных подлодок 667АМ и 949А, а также стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракета 3М25 была выпущена опытной серией (около 15 единиц), и для ее маскировки от тогдашних систем ПВО и ПРО стран НАТО была разработана уникальная «плазменная пушка». Это устройство устанавливали перед воздухозаборником ракеты, и при получении сигнала об облучении радаром противника, оно генерировало облако ионизированного квазинейтрального газа (плазмы), полностью поглощавшее радиолокационное излучение и делавшее летящую к цели ракету «невидимой» для врага. Для работы «плазменной пушки» использовали специальный электроагрегат, питавшийся от маршевого двигателя ракеты.

Сегодня создание такого плазменного «экрана» перед летящей на сверхзвуковой скорости ракетой уже не дает 100%-защиты от радаров, как это было еще 30 лет назад. Тогда радиолокаторы ПВО и ПРО видели цели, в основном, на встречном курсе, а сегодня их возможности выросли, и такой «пушки» явно недостаточно. Таким образом, остается лишь вариант полета к цели на гиперзвуковой скорости в шесть и более Махов (скоростей звука), когда вокруг аппарата само по себе образуется облако плазмы. С учетом того, что управлять плазмой как радиопоглощающим защитным щитом, так и как антенной, с помощью которой можно передавать сигналы боевого управления, наши инженеры уже в состоянии, российские разработчики гиперзвуковых летательных аппаратов имеют серьезное преимущество перед зарубежными коллегами.

Добавим, что сегодня гиперзвуковое оружие в России активно разрабатывается. Данные об испытаниях новой ракеты «Циркон» уже публикуются в СМИ, а ее первым носителем должен стать модернизированный атомный крейсер проекта 11442М - корабль получит 10 новейших вертикальных пусковых установок типа ЗС-14-11442М, способных стрелять ракетами сразу трех типов «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

На фото вверху: морской вариант комплекса «Метеорит-М», ракета 3М25 «Гром» в стартовой конфигурации с блоками СРС (конец 1980-х годов).

Внизу: опытный пуск ракеты 3М25 в 1980-х годах с наземного полигона.