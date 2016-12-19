Представлено второе поколение российских подводных роботов Глайдер

Опубликовано пн, 19/12/2016 - 14:39 пользователем Tehnoomsk

oceanos_1_0.jpg

Отечественное предприятие «Океанос» сообщило о завершении разработки подводного робототехнического комплекса «Глайдер» второго поколения, предназначенного для разведки и поисковых работ. 2,5-метровый аппарат из композитных материалов весит 150 килограммов и несет до 50 килограммов полезной нагрузки.

«Глайдер» первого поколения был показан в 2015 году. Тогда он был анонсирован как носитель систем радиоэлектронной борьбы с автономностью до 180 суток. Сообщалось, что аппарат рассчитан на работу в прибережных зонах, одиночно или в группе себе подобных, его электронная начинка определяет тип проходящих мимо судов по звуку, ставит помехе работе электроники, работе гидролокаторов и иных гидроакустических устройств противника (решает задачи РЭБ), имитирует ложные цели. Особым преимуществом роботизированного комплекса называли его уникальную систему позиционирования без спутников (под водой).

glaider_2_0.jpg

Второе поколение комплекса («Глайдер 2.0») движется по принципу подводного планера, на ходу изменяя собственную плавучесть. Как описывают разработчики, внутри подводного беспилотника находится мощный насос и емкость, в которую закачивается вода. Полностью заполненная балластная емкость делает аппарат тяжелее, и он начинает погружаться. Когда «Глайдер» достигает необходимой глубины, насос быстро откачивает воду, опустошая цилиндр. За счет этого беспилотник становится легче, и вода начинает выталкивать его к поверхности. Крылья позволяют во время каждого всплытия и погружения преодолевать некоторое расстояние по горизонтали — двигаясь вверх и внизу, он также преодолевает до 1 м на каждые 20 м вертикального движения, развивая скорость до 1 км/ч. Добавим, что планирующий подводный беспилотник расходует энергию аккумуляторов только на работу насоса, откачивающего воду во время всплытия. В остальное время он практически не тратит заряд — во время погружения вода поступает в цилиндр самотеком.

Еще одна версия подводного беспилотника «Глайдер 2.1» будет двигаться как за счет подводного планирования, так и за счет складного гребного винта. Это расширит возможности аппарата, позволяя ему при необходимости быстро набирать значительную скорость.

Сообщается, что российский военно-морской флот уже испытывает несколько единиц подводных беспилотников «Глайдер».

На фото вверху: испытания подводного аппарата предприятия "Океанос" (фото с сайта предприятия).
Внизу: один из опытных подводных российских беспилотников.

Тэги: 
беспилотник
подводный беспилотник
Глайдер-Т
Глайдер 2.0
Глайдер 2.1
Океанос
ВМФ России
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

Темы наших статей

импортозамещение (136) Росатом (63) Томск (60) Роботы (58) Новосибирск (38) Арктика (36) ВКС России (35) Омск (35) Камаз (31) будущее (29) Сирия (29) Москва (29) БПЛА (28) ГЛОНАСС (28) Минобороны России (25) Санкт-Петербург (24) МС-21 (24) УВЗ (23) ВМФ России (21) 3D-принтер (20) российский процессор (19) ТПУ (17) ПД-14 (17) Роскосмос (17) спутник (16) РЖД (16) Минкомсвязи РФ (16) ОАК (16) Як-130 (16) Иран (15) МИСиС (14) ТГУ (14) Ангара (14) Транснефть (14) CISCO EXPO 2011 (14) МЧС (13) ГАЗ (13) НПО Иркут (13) Байкал-Т1 (13) НПО имени Лавочкина (13) Восточный (13) Воронеж (13) Калибр (12) УТС (12) Армата (12) Нижний Новгород (12) CISCO EXPO 2011 Новинки (12) МКС (12) Газпром (11) ПВО (11)
Ещё
© 2007 - 2016. Техносфера. Россия.
Независисмый информационно-технический медиаресурс.
Разработано: Компания Директория.
При использовании материалов обязательна
ссылка на портал www.tehnoomsk.ru 		Редакция журнала: info@tehnoomsk.ru
Отдел рекламы: info@tehnoomsk.ru
Телефон: +7(3812)590862
Разработано в компании Директория: www.direct2.ru 		Архив бесплатных электронных версий печатных выпусков журнала доступен в разделе сайта АРХИВ в формате PDF.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru