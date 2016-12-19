Представлено второе поколение российских подводных роботов Глайдер

Отечественное предприятие «Океанос» сообщило о завершении разработки подводного робототехнического комплекса «Глайдер» второго поколения, предназначенного для разведки и поисковых работ. 2,5-метровый аппарат из композитных материалов весит 150 килограммов и несет до 50 килограммов полезной нагрузки.

«Глайдер» первого поколения был показан в 2015 году. Тогда он был анонсирован как носитель систем радиоэлектронной борьбы с автономностью до 180 суток. Сообщалось, что аппарат рассчитан на работу в прибережных зонах, одиночно или в группе себе подобных, его электронная начинка определяет тип проходящих мимо судов по звуку, ставит помехе работе электроники, работе гидролокаторов и иных гидроакустических устройств противника (решает задачи РЭБ), имитирует ложные цели. Особым преимуществом роботизированного комплекса называли его уникальную систему позиционирования без спутников (под водой).

Второе поколение комплекса («Глайдер 2.0») движется по принципу подводного планера, на ходу изменяя собственную плавучесть. Как описывают разработчики, внутри подводного беспилотника находится мощный насос и емкость, в которую закачивается вода. Полностью заполненная балластная емкость делает аппарат тяжелее, и он начинает погружаться. Когда «Глайдер» достигает необходимой глубины, насос быстро откачивает воду, опустошая цилиндр. За счет этого беспилотник становится легче, и вода начинает выталкивать его к поверхности. Крылья позволяют во время каждого всплытия и погружения преодолевать некоторое расстояние по горизонтали — двигаясь вверх и внизу, он также преодолевает до 1 м на каждые 20 м вертикального движения, развивая скорость до 1 км/ч. Добавим, что планирующий подводный беспилотник расходует энергию аккумуляторов только на работу насоса, откачивающего воду во время всплытия. В остальное время он практически не тратит заряд — во время погружения вода поступает в цилиндр самотеком.

Еще одна версия подводного беспилотника «Глайдер 2.1» будет двигаться как за счет подводного планирования, так и за счет складного гребного винта. Это расширит возможности аппарата, позволяя ему при необходимости быстро набирать значительную скорость.

Сообщается, что российский военно-морской флот уже испытывает несколько единиц подводных беспилотников «Глайдер».

На фото вверху: испытания подводного аппарата предприятия "Океанос" (фото с сайта предприятия).

Внизу: один из опытных подводных российских беспилотников.