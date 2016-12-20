УАЗ показал новую бортовую систему, интегрированную с ЭРА-ГЛОНАСС

Ульяновский автозавод представил разработанную совместно с отечественной компанией НПП ИТЭЛМА версию серийного полноприводного автомобиля, оснащенную комплексным решением на базе телематических сервисов, включая российскую глобальную систему ГЛОНАСС.

УАЗ «Патриот» получил российскую систему, включающую в себя элементы информационной безопасности и объединяющим в себе работу системы ассистентов помощи водителю, системы ЭРА-ГЛОНАСС с телематической платформой, диспетчерским центром и мобильным приложением на платформе iOS и Android.

Работа комплекса осуществляется за счет установленного телематического блока, подключённого к электронной системе автомобиля, принимающего навигационный сигнал со спутника российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС, который собирает информацию о состоянии машины и передаёт её через сотовую сеть связи на сервер телематической платформы. Далее информация проходит обработку и систематизацию на сервере и передается диспетчеру для анализа и дальнейшего взаимодействия с водителем или непосредственно с автомобилем путём отправки команд.

По данным производителя, функционал нового решения позволяет клиентам автоматизировать сервисы по многопользовательскому контролю за доступом к автомобилю, контролю за стилем управления автомобилем, соблюдением маршрута движения и правил дорожного движения водителями транспортных средств. Система дает возможность своевременно контролировать расход топлива, планировать ТО и ремонт автомобилей, исходя из получаемых сведений о состоянии машин.

Фактически новый комплекс знаменует выход российского УАЗа на уровень ведущих мировых автопроизводителей в сфере «умных» систем для автотранспорта.