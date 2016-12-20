Спутник-2 – новый российский прибор вспомогательного кровообращения

Российские ученые из Зеленограда разработали новую систему вспомогательного кровообращения «Спутник-2», представляющую собой второе поколение приборов, впервые использованных при операции на сердце в 2012 году. Прибор «Спутник» первого поколения был создан в Московском институте электронной техники группой профессора Сергея Селищева, ученики которого приняли участие в создании новой версии.

Как сообщают разработчики, количество отличий «Спутника» от зарубежных аналогов настолько велико, что он, можно сказать, отличается от них всем. При этом российская разработка находится на одном технологическом уровне с изделиями передовых зарубежных коллективов. Новый «Спутник-2» получился меньше, экономичнее, безопаснее своего предшественника. От первой версии он отличается меньшими размерами: вместо 82 мм длина прибора составляет 66 мм, а его диаметр уменьшен с 32 до 29 мм. Это позволит имплантировать «Спутник-2» пациентам с малым объемом грудной клетки. Российским ученым удалось также уменьшить энергопотребление прибора, увеличив время работы аккумулятора между подзарядками с 6 до 10 часов.

Система вспомогательного кровообращения – это шанс на спасение многим людям, которым необходима пересадка донорского сердца. На период ожидания операции компактный и безопасный прибор с защищенным электронным управлением аккуратно перекачивает кровь, заменяя собой один из желудочков сердца. Если первый «Спутник» полностью соответствовал международным стандартам, согласно которым уровень разрушения эритроцитов не должен превышать 0,01 г на 100 л крови, то в «Спутнике-2» уровень гемолиза будет ниже. Новый российский прибор ждут необходимые испытания, предшествующие его началу использования в клинической практике. Но уже сегодня специалисты говорят, что разработка имеет серьезные перспективы для медицинской отрасли.