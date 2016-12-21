МВД России закупает вторую партию ПК на процессорах Байкал-Т1

Опубликовано ср, 21/12/2016 - 05:56 пользователем Tehnoomsk

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После закупки в ноябре 2016 года в форме аукциона 9348 компьютеров с российскими 2-ядерными процессорами «Байкал-Т1» для приема теоретического экзамена на право управления транспортными средствами для нужд МВД России полиция решила приобрести 500 терминалов и 500 автоматизированных рабочих мест операторов на том же «железе» для системы «электронных очередей».

Разработанный российской компанией процессор «Байкал-Т1» выпущен промышленной партией и доступен для покупателей, поэтому теоретически принять участие в таких аукционах могла любая компания, способная выпустить свой ПК на базе «Байкала». Но по итогам ноябрьского конкурса победили именно представители разработчика – «Т-Платформы». Каждое из 9348 АРМ обойдется в итоге МВД РФ в 38200 рублей (сюда входит полностью готовый к работе набор с 23-дюймовым монитором, системным блоком на российском 2-ядерном процессоре с гарантированным отсутствием «закладок»). При этом в качестве «операционки» используется не Windows, а одна из российских Linux-систем.

Вторая партия ПК на базе «Байкал-Т1» для МВД России будет использована для создания опытного участка информационно-технологической инфраструктуры электронной очереди, который охватит 330 пунктов МВД по предоставлению госуслуг населению (с пропускной способностью не менее 50 человек в день) в городах по всей территории России.

Добавим, что МВД России уже закупает российские серверы на базе других процессоров - «Эльбрус-4С», созданных в нашей стране. Осенью 2016 года стало известно о закупке партии из 216 серверов с 4-мя 4-ядерными процессорами МЦСТ Эльбрус-4С с 96 Гб оперативной памяти DDR3. Закупка структурами МВД выполняется без посредников у Института электронных управляющих машин им. И.С. Брука (ИНЭУМ). Согласно техническому заданию, серверы должны работать под управлением российского программного обеспечения.

Тэги: 
Байкал-Т1
российский процессор
Эльбрус-4С
ИНЭУМ
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импортозамещение
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сервер
Разделы: 
ИТ-сфера

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