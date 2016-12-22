Российская подводная связь наращивает скорость

Отечественные разработчики сообщают об уверенном сокращении технологического отставания от передовых иностранных разработок в сфере передачи данных под водой в созданной серии гидроакустических модемов «Диалог». Новые решения позволили добиться того, что даже в самых неблагоприятных условиях, скорость не падает ниже 68 кбит/с.

При этом, в отличие от цифровой связи по радиоканалу, где данные передаются посредством электромагнитных волн, в подводных каналах используются акустические волны.

Русский «подводный интернет» разработали в Волгограде в НИИ «Штиль», входящем в государственный концерн «Океанприбор». Называется система на официальном языке довольно сложно: «многоканальные гидроакустические каналы передачи информации (ГАПИ) серии «Диалог», обеспечивающие прием и передачу звуковой и цифровой информации». Неофициальное название «подводные модемы» отражает сущность данной разработки более понятно для неспециалистов. Как это работает?

Как описывают открытые источники, на «Диалогах» впервые внедрена многоканальная передача информации, когда сигнал разбивается на несколько пакетов, одновременно передающихся по 10 каналам связи. Благодаря такому решению, даже в самых неблагоприятных погодных и гидрографических условиях скорость передачи не падает ниже ранее указанной – 68 кбит/с. Водная среда усложняет передачу акустических сигналов: допплеровский эффект и многолучевое распространение могут значительно исказить исходное сообщение. Для борьбы с этими явлениями конструкторы применяют уникальные математические методы обработки сигналов. Благодаря чему при всех осложняющих подводную связь факторах подводный интернет позволяет абонентам свободно разговаривать под водой «по телефону», передавать цифровые пакетные сообщения. Причем, не только на российских частотах, но и используя диапазоны связи кораблей НАТО.

Советские разработки в свое время позволяли передавать данные на скорости 3-10 кбит/с на рекордные дальности – до 600 км. Сегодня задача несколько иная – передача в десятки и сотни раз большего объема данных. Поэтому современные «подводные модемы» добивают на 35 километров и в глубину на 6 км. Впрочем, это только начало: главное, что едва не уничтоженные в 1990-2000-х годах разработки возобновлены, и возможности технологий русского «подводного интернета» будут только расти.