Казахстан получил 4 новых Ми-35М и закажет еще 4

Опубликовано чт, 22/12/2016 - 17:26 пользователем Tehnoomsk

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Силы воздушной обороны Казахстана получили все 4 из заказанных ранее новых российских боевых вертолетов Ми-35М (глубоко модернизированная версия Ми-24В). Вертолеты собраны в Ростове-на-Дону на заводе «Роствертол».

Как сообщают российские СМИ, казахстанская сторона объявила о закупке еще 4 однотипных вертолетов Ми-35М на 2017 год. Кроме Казахстана эту версию легендарного «двадцать четвертого» имеют на вооружении Россия, Бразилия, Венесуэла и Азербайджан.

Вертолет Ми-35М оснащен оснащен современным комплексом навигации и электронной индикации с многофункциональными цветными дисплеями, обзорно-прицельной системой, включающей в себя тепловизионный и телевизионный каналы, лазерный дальномер и пеленгатор. Боевой вертолет оснащается 2 мощными двигателями ВК-2500 производства российского завода «Климов», имеет стеклопластиковые лопасти несущего винта, втулку несущего винта с эластомерными шарнирами, новый автомат перекоса и Х–образный рулевой винт.

Максимальная скорость Ми-35М – 300 км/ч, дальность – до 550 км. Взлетная масса машины – около 11 тонн. Вертолет вооружен 23-мм пушкой ГШ-23Л и различными видами подвесного вооружения, включая до 8 ПТУР «Атака» («Штурм»). В транспортном отсеке Ми-35М может перевозить 8 десантников с личным вооружением.

На фото: Ми-35М Сил воздушной обороны Казахстана, 2016 год

Тэги: 
Казахстан
Ростов-на-Дону
Роствертол
Ми-35М
Ми-24ВМ
Климов
ВК-2500
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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