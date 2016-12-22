ГАЛС-4Д – новая российская боевая информационно-управляющая система

В НИИ «Волна» завершилась разработка новой информационно-управляющей системы «ГАЛС-4Д», предназначенной для российской бронетехники и военных автомобилей. Первые образцы новинки уже находятся на испытаниях в нашей армии, а в 2017 году появится версия с новыми возможностями.

Система представляет собой комплекс из нескольких небольших блоков (1 - 2,5 кг): вычислительного, микропроцессорного и навигационного, которые компактно размещены под сиденьями водителя и командира боевой машины. Элементы комплекса выводят получаемую информацию на 20-сантиметровый сенсорный экран, находящийся перед командиром бронемашины.

«ГАЛС-4Д» работает в нескольких режимах. В диагностическом режиме на экран выводятся показатели всех узлов машины, оснащенных электронными блоками управления. Оператор устройства сможет получить максимально подробную информацию о состоянии двигателя — давлении в масляной системе, количестве наработанных моточасов, а также времени до следующего планового техобслуживания. Система контролирует показатели датчиков, оповещает экипаж о неисправностях, а также передает данные о состоянии транспортного средства на командный пункт.

Интегрированное навигационное спутниковое оборудование отмечает как местонахождение машины, так и записывает пройденный маршрут. Также на защищенный носитель сохраняется вся информация о состоянии и местонахождении машины за последние 10 лет.

Добавим, что в разрабатываемой версии 2017 года на сенсорный экран «ГАЛС-4Д» будет выведено дистанционное управление боевыми модулями.

На фото: современный бронеавтомобиль "Тайфун-К" Российской армии.