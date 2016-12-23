Закуплены 20 российских экзоскелетов ExoAtlet I для реабилитации

Первый отечественный серийный экзоскелет разработки компании «ЭкзоАтлет» приобретен в количестве 20 единиц для реабилитации людей с ограниченными возможностями передвижения в клиниках Москвы. Стоимость одного русского экзоскелета более чем в 2 раза ниже иностранных аналогов.

Россия вошла в пятерку стран, которые самостоятельно создали и производят такие устройства. До этого оригинальные экзоскелеты были разработаны компаниями из США, Японии, Израиля и Новой Зеландии.

Модель экзоскелета официально зарегистрирована в Росздравнадзоре. Клинические исследования доказали, что она безопасна и эффективна. Технология успешно применяется для реабилитации людей, прикованных к инвалидному креслу, и помогает восстанавливать навыки ходьбы у пациентов с различными травмами. Устройство восполняет утраченные ими функции движения за счёт внешнего каркаса и приводящих элементов.

Сообщается, что российская модель ExoAtlet I позволяет регулировать механизм под любого человека ростом от 160 см до 190 см. Пациент может ходить в экзоскелете непрерывно до 8 часов без его подзарядки, а также подниматься и спускаться по лестнице, садиться и вставать без посторонней помощи. Устройство помогает инвалидам-колясочникам получать необходимую базовую нагрузку для нормального функционирования организма.

Стоимость зарубежного экзоскелета составляет более 6 миллионов рублей, российского – 3 миллиона для организаций и 1,5 миллиона для физических лиц. С дальнейшим распространением технологии и ее освоением в серийном производстве цена на этот необходимый для реабилитации высокотехнологичный продукт будет снижаться.

На фото: демонстрация российского экзоскелета в Сколково