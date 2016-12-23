В Омске представят технологии «умного» сельского хозяйства

Опубликовано пт, 23/12/2016 - 06:39 пользователем Tehnoomsk

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В 21 веке главным вектором развития агросектора становится так называемое «умное» сельское хозяйство, где все компоненты интегрированы в единую информационно-управляющую систему. С учетом поставленной Президентом и Правительством России задачи по импортозамещению, в России созданы и уже используются в пилотных регионах и хозяйствах такие передовые технологии. Настало время внедрить данные решения и в Омской области, крупном аграрном регионе нашей страны.

Омская область занимает 4-е место в РФ по производству пшеницы*, 9-е по производству свинины, 12-е по надою молока (*все данные приведены по данным Росстата и исследования http://ab-centre.ru/page/selskoe-hozyaystvo-omskoy-oblasti). Крупные объемы производства сельхозпродукции требуют повышения производительности труда, которой уже трудно добиться одним только обновлением парка техники и оборудования.
В 21 веке главным вектором развития агросектора становится так называемое «умное» сельское хозяйство, где все компоненты интегрированы в единую информационно-управляющую систему. Каждая деталь – от мониторинга с помощью спутников и беспилотников реальных посевных площадей и внесенных удобрений до построения маршрутов движения техники во время уборочной и полной автоматизации учета/реализации/хранения готовой продукции – всё находится на виду владельца хозяйства. В «умном» сельском хозяйстве всё строится на внедрении ИТ-продуктов, разработанных специально для аграриев и их полномасштабной интеграции.

16-18 февраля 2017 года в ходе мероприятий Омского ИТ-Форума группой компаний «ТМТ» будет впервые в регионе представлен спектр российских решений «умного» сельского хозяйства, созданных ведущими отечественными разработчиками. Будут затронуты темы:
• Управление сельским хозяйством региона на основе использования информационной системы «Геоаналитический центр Управления АПК».
• Применение беспилотных летательных аппаратов для мониторинга пашни, развития и созревания культур, контроля качества агротехнологических мероприятий и прогнозирования урожайности,
• Внедрение геоинформационной системы «АгроУправление» и мобильных приложений для аграриев,
• Интеграция решений для сельского хозяйства,
• Система контроля, предотвращения потерь и хищений на предприятиях хлебоприемной, комбикормовой, мукомольно-крупяной, масложировой промышленности.

По мнению директора группы компаний «ТМТ» Алексея Адаменко, «происходящая в мире научно-техническая революция в сфере сельского хозяйства сегодня практически не оставляет шансов тем, кто привык работать «по старинке». В аграрных регионах России, особенно на юге Сибири, сложилась уникальная ситуация, когда можно внедрить передовые решения практически «с нуля», при этом это 100%-российские разработки. У наших аграриев есть шанс «перескочить» из одной технологической эпохи в другую, создав конкурентоспособное хозяйство мирового уровня. Для этого требуется понимание происходящих изменений в отрасли, знания о новых технологиях, их выгоде для работы на земле, методике внедрения и т.д. В Омской области появление технологий «умного» сельского хозяйства также неизбежно уже потому, что агропромышленный комплекс является одним из локомотивов региональной экономики».

Об упомянутых марках

«ЦентрПрограммСистем» (ЦПС) – одна из ведущих российских компаний в области создания и внедрения технологий «умного» сельского хозяйства в России и Казахстане.
Группа компаний «ТМТ» - один из лидеров регионального рынка системной интеграции и телематических систем на базе решений ГЛОНАСС.
Омский ИТ-Форум – крупное региональное мероприятие, охватывающее основные тренды автоматизации и робототехники, состоится в Омске 16-18.02.2017 года.

Тэги: 
агросфера
ТМТ
Омск
Омский ИТ-Форум
умное сельское хозяйство
ЦПС
интеграция
Разделы: 
ИТ-сфера

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