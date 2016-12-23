Заложена 8-я ударная атомная подводная лодка проекта 955

На «Севмаше» состоялась торжественная церемония закладки ракетного атомного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955А («Борей-А») «Князь Пожарский». Таким образом, количество одновременно строящихся ударных АПЛ этого типа достигло 5 единиц.

Сегодня российский флот располагает 3 полностью боеспособными лодками проекта 955 «Борей», каждая из которых несет на борту 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава». 170-метровые корабли носят имена известных русских князей: «Александр Невский», «Юрий Долгорукий» и «Владимир Мономах».

Следующие 5 субмарин относятся к усовершенствованному проекту – 955А («Борей-А»): «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III», «Князь Пожарский». Каждый из подводных крейсеров находится в разной степени готовности – корабли заложены в 2012-2016 годах. В Северодвинске, в цехах «Севмаша», работы по их постройке идут согласно плану по госпрограмме вооружений. Вопреки ранее распространявшейся информации о возможной закладке еще 2 субмарин проекта 955А, сообщается о ведущейся разработке нового типа подводных ударных лодок следующего поколения.

Добавим, что на сегодня кроме 5 ударных атомных подлодок проекта 955А предприятие одновременно ведет строительство 5 атомных субмарин проекта 885М с крылатыми ракетами. Таким образом суммарно в России сейчас находятся в постройке 10 атомных подводных лодок.

На фото: ракетный атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955 ВМФ России