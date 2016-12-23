Заложена 8-я ударная атомная подводная лодка проекта 955

Опубликовано пт, 23/12/2016 - 21:05 пользователем Tehnoomsk

955a_2016_12_0.jpg

На «Севмаше» состоялась торжественная церемония закладки ракетного атомного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955А («Борей-А») «Князь Пожарский». Таким образом, количество одновременно строящихся ударных АПЛ этого типа достигло 5 единиц.

Сегодня российский флот располагает 3 полностью боеспособными лодками проекта 955 «Борей», каждая из которых несет на борту 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава». 170-метровые корабли носят имена известных русских князей: «Александр Невский», «Юрий Долгорукий» и «Владимир Мономах».

Следующие 5 субмарин относятся к усовершенствованному проекту – 955А («Борей-А»): «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III», «Князь Пожарский». Каждый из подводных крейсеров находится в разной степени готовности – корабли заложены в 2012-2016 годах. В Северодвинске, в цехах «Севмаша», работы по их постройке идут согласно плану по госпрограмме вооружений. Вопреки ранее распространявшейся информации о возможной закладке еще 2 субмарин проекта 955А, сообщается о ведущейся разработке нового типа подводных ударных лодок следующего поколения.

Добавим, что на сегодня кроме 5 ударных атомных подлодок проекта 955А предприятие одновременно ведет строительство 5 атомных субмарин проекта 885М с крылатыми ракетами. Таким образом суммарно в России сейчас находятся в постройке 10 атомных подводных лодок.

На фото: ракетный атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955 ВМФ России

Тэги: 
проект 955
проект 885
Булава
Севердвинск
Севмаш
ВМФ России
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

Темы наших статей

импортозамещение (137) Росатом (63) Томск (60) Роботы (58) Новосибирск (38) Арктика (36) Омск (36) ВКС России (35) Камаз (31) Москва (30) Сирия (29) ГЛОНАСС (29) будущее (29) БПЛА (28) Минобороны России (25) Санкт-Петербург (24) МС-21 (24) УВЗ (23) ВМФ России (22) 3D-принтер (20) российский процессор (19) ПД-14 (17) ТПУ (17) Роскосмос (17) Минкомсвязи РФ (16) ОАК (16) Як-130 (16) спутник (16) РЖД (16) Иран (15) Транснефть (14) ТГУ (14) МИСиС (14) Ангара (14) CISCO EXPO 2011 (14) МЧС (13) НПО имени Лавочкина (13) НПО Иркут (13) ГАЗ (13) Восточный (13) Байкал-Т1 (13) Воронеж (13) УТС (12) Нижний Новгород (12) МКС (12) Калибр (12) CISCO EXPO 2011 Новинки (12) Армата (12) 4G (11) Белоруссия (11)
Ещё
© 2007 - 2016. Техносфера. Россия.
Независисмый информационно-технический медиаресурс.
Разработано: Компания Директория.
При использовании материалов обязательна
ссылка на портал www.tehnoomsk.ru 		Редакция журнала: info@tehnoomsk.ru
Отдел рекламы: info@tehnoomsk.ru
Телефон: +7(3812)590862
Разработано в компании Директория: www.direct2.ru 		Архив бесплатных электронных версий печатных выпусков журнала доступен в разделе сайта АРХИВ в формате PDF.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru