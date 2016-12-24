30 новых российских ЛиАЗов поставлены в Киргизию

Опубликовано сб, 24/12/2016 - 00:27 пользователем Tehnoomsk

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Партия из 30 новых городских автобусов российского производства ЛиАЗ-529360 прибыла в город Ош (Киргизия). Машины были закуплены в комплектации с двигателем ЯМЗ класса Евро-4 и относятся к классу полунизкопольных автобусов.

Производитель автобусов, Группа ГАЗ, сообщает, что новые машины уже вышли на маршруты киргизского города, а контракт предусматривает не только поставку, но и обучение техперсонала предприятия-эксплутуанта, а также поставку запасных частей.

ЛиАЗ-529360 предназначен для работы на городских маршрутах и адаптирован для перевозки маломобильных пассажиров – модель оснащена механической аппарелью. Его максимальная пассажировместимость – 104 человека, включая 18 мест для сидения. Передовые технологии окраски, антикоррозийная обработка, применение оцинкованного листа при облицовке бортов обеспечивают защиту кузова модели от сквозной коррозии на срок до 12 лет.

На фото: современный российский городской автобус ЛиАЗ-529360

Тэги: 
новые автобусы
ЛИАЗ-5293
Группа ГАЗ
Киргизия
ЕАЭС
экспорт
ЯМЗ
Разделы: 
Транспорт

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