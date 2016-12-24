Новая российская лесопромышленная техника выходит на рынок

Опубликовано сб, 24/12/2016 - 11:56 пользователем Tehnoomsk

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Российский концерн «Тракторные заводы» на базе специализированного предприятия «Онежский тракторный завод» разворачивает производство отечественной техники для лесозаготовок. Практически уничтоженную в 90-х годах отрасль строят заново, запуская линейку новых машин под маркой «ОТЗ».

Так недавно в Петрозаводске на площадке ОТЗ был показан российский харвестер - лесозаготовительный комбайн, многооперационная лесосечная машина. Он не просто валит деревья, но и тут же очищает от веток, разрезает ствол на доли заданной длины. Бортовой компьютер, помимо прочего, выполняет задание и по учету спиленных деревьев в зависимости от типа древесины. Запускается в производство и другая разработка ОТЗ – отечественный форвардер - транспортное средство, способное собирать, подсортировать, доставлять сортименты от места заготовки до лесовозной дороги или склада.
Создатели техники не скрывают, что изначально в их харвестерах и форвардерах использованы зарубежные современные технологии (во время уничтожения нашей промышленности в 1990-х годах потеряны годы работы, технологическое отставание за это время стало, мягко сказать, заметным). Чтобы ускорить процесс создания, почти десять лет назад российские «Тракторные заводы» купили датского производителя лесной техники Silvatec, а также подключили к созданию новой линейки техники инжиниринговую компанию RTC из Словении. Сейчас при запуске производства в России на ОТЗ уровень локализации составляет от 50 до 70%, и он будет постепенно расти. Это важно, так как речь здесь идет о принципиально новой для России техники, справляющейся не с одной-двумя простыми операциями, а с большим комплексом работ.

Также доработали на заводе российские лесопромышленные машины более простых (3 и 4 классов), которые ранее уже выпускались ранее. Традиционные гусеничные машины Онежского тракторного завода серий 300 / 400 получают разительные обновления. Базовой моделью машин 3-го тягового класса выбран «ОТЗ-300БГ», машин 4-го класса – «ОТЗ-400». На их основе создается разнообразие модификаций: челюстной погрузчик, сучкорезная машина, пакетоподборщик, трелевочник, пожарная машина, сортиментовоз, мульчер, машины бурильно-крановая, с самосвальным кузовом и др.
Базовая комплектация кабин такой техники включает в себя: климатическую систему с кондиционером, современное подрессоренное сидение оператора, управление движением одним джойстиком. Уровень шума на месте оператора не превышает 80 дБ. Предоставляется возможность перевозки пассажира. Интерьер кабины и качество отделочных материалов не уступают исполнению ведущих мировых производителей спецтехники. Фирменной стандартной опцией новых кабин машин ОТЗ - 300 / 400 является наличие холодильника для питьевой воды.
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Вместо дизелей Минского завода с рабочим объемом 4,75 л на машины серий 300 и 400 устанавливаются двигатели, изготовленные на еще одной производственной площадке концерна – на Алтайском моторном заводе. А именно – дизель АМЗ Д-442 с объемом 7,5 л. Результат: более высокая мощность и крутящий момент для соответствия современным требованиям к эффективности и функциональным возможностям спецтехники.
Что касается трансмиссии, то до конца 2016 года потребителям будут доступны несколько вариантов, включая АКПП. Автоматические КПП многие годы исправно служат в самых сложных условиях на гусеничных вездеходах ОТЗ-140. Их использование на лесных машинах существенно облегчит работу операторов, а переключение передач без разрыва потока мощности существенно увеличит ресурс блока заднего моста и ходовой системы. Наличие устройства автоматической и принудительной блокировки гидротрансформатора АКПП гарантирует значения КПД ГМТ тяговых машин 300/400 не ниже трелевочных тракторов с МКПП.
Для транспортных машин и энергоносителей, созданных на базовой технике 3-го и 4-го классов (сварочные агрегаты, лесопогрузчики, бурильно-крановые установки, форвардеры, самосвалы), отработан гидростатический привод хода на основе компонентов одного из предприятий концерна. В организации привода хода машин 300 / 400 предусмотрены два контура ГСТ по бортовой схеме. Это позволяет добиваться «сантиметровой» точности при управлении движением и постановке машины на площадку активации рабочего оборудования.

Представители концерна «Тракторные заводы» сообщили о разработке новых машин других типов. Так ведется создание лесной гусеничной машины ОТЗ-600 весом не более 15 тонн с двигателем не менее 350 л.с. На движение самой базовой машины потребуется не более четверти энергии дизеля. Сочетание низкого удельного давления на грунт и симметричной развесовки с низким центром тяжести позволит ОТЗ-600 уверенно работать в любых условиях, куда другая техника добраться не в состоянии. Машины ОТЗ-600 с различным сменным рабочим оборудованием (мульчеры, грунтовые, асфальтные и камнедробильные фрезы, шнекороторные снегоочистители и т.п.) необходимы для решения широкого круга задач в лесном, сельском хозяйстве и строительстве.
По линии гусеничной техники для хлыстовой заготовки древесины на начало 2017 года запланирована модернизация валочно-пакетирующей машины ОТЗ. Главная задача - автоматизировать и сократить время «наведения» валочной головки на стволы деревьев. Данная операция является одной из ключевых, так как она занимает около 40% от общего времени рабочего цикла. В комплекс заготовки входят машина для раскряжевки и обрезки сучьев, а также лесопогрузчик.

На фото: вверху - новый российский харвестер ОТЗ на колесном шасси, внизу - лесопромышленная машина ОТЗ 3 класса.

Тэги: 
лесозаготовительная техника
импортозамещение
Тракторные заводы
Онежский тракторный завод
ОТЗ
харвестер
Разделы: 
Промышленное производство

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