Российский безранцевый парашют Штурм позволяет десантироваться с 70 метров

В НИИ парашютостроения отечественного предприятия «Технодинамика» по заказу спецназа ФСБ создана уникальная парашютная система для десантирования с летательного аппарата со сверхмалых высот – 70-80 метров. Задание заказчика разработать парашют, при использовании которого десантник находился бы в воздухе минимальное время, а при приземлении был сразу же готов к ведению боевых действий, выполнено.

Как сообщают разработчики, они пошли революционным путем и изменили классическую схему компоновки парашюта. Теперь парашютная система, которая получила название «Штурм», стала безранцевой. Боец штурмовой группы приходит на борт самолета только с индивидуальным стрелковым оружием и своей разгрузкой с боеприпасами, а сам парашют уже находится на борту летательного аппарата и висит в боевом положении. Боец же облачен в облегченную страховочную систему.

Сделан «Штурм» на базе серийного десантного парашюта. Однако у него убрана система стабилизации и сделана система принудительного ввода с тем, чтобы как можно больше «сжать» высоту десантирования. Так как схема раскрытия парашюта «Штурм» принудительная, то в нем не используется система стабилизации, вытяжное кольцо и страхующий прибор, который, по словам экспертов, сам стоит как полпарашюта. В этом плане себестоимость парашюта «Штурм» меньше обычного десантного, особенно с учетом того, что в десантном парашюте страхующий прибор требует особых регламентных работ в процессе эксплуатации и обслуживания.

Безранцевая парашютная система запатентована в конце 2015 года. «Штурм» является уникальным, позволяя внезапно для противника с высоты 70 метров высадить десант из боевого вертолета Ми-8АМТШ на скорости 140–260 км/ч. Это кажется фантастикой, но испытатели сегодня планово выходят на эти характеристики, проводя испытания системы.

Следующий этап эволюции подобных систем, по мнению наших инженеров, - экипировка со вшитыми специальными силовыми элементами, к которым на специальные замки крепится парашютная система. После приземления бойцу остается только дернуть за них, чтобы парашют отстегнулся от системы, улетел и больше не мешал выполнению задачи. С помощью этих же силовых элементов возможна и эвакуация бойцов вертолетом после завершения операции.