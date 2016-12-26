31 новая БМД-4М передана ВДВ России

Первый батальонный комплект новых боевых машин десанта БМД-4М (31 единица) передан торжественно 137-му гвардейскому парашютно-десантному полку 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск России. На 2017 год запланирована передача еще 62 аналогичных машин в 31-й гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду.

БМД-4М представляет собой серьезно доработанную по требованиям ВДВ России версию созданной в 2000-х годах БМД-4. В части вооружения боевая машина унифицирована с серийной БМП-3: 100-мм пушка/пусковая установка ПТУР и спаренная с ней 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм покурсовой пулемет. По электронной «начинке» версия «4М» представляет собой современную боевую машину, оснащенную цифровыми навигационными комплексами и системами передачи данных. Что же касается брони, то несмотря на ее относительную легкость, в отличие от примененной на БМД-4 образца 2000-х годов, она состоит из другого прочного сплава и при попадании снаряда не дает осколков. Масса БМД-4М составляет всего 13,5 тонн, что позволяет выполнять ее авиадесантирование.

Первая партия БМД-4М поступила в ВДВ России в 2015 году – тогда 17 машин были переданы в Рязанское высшее воздушно-десантное командное ордена Суворова дважды Краснознаменное училище имени генерала армии Маргелова. Добавим, что на базе этого типа машин созданы другие виды техники для ВДВ - 125-мм САУ 2С25М "Спрут" (легкий танк по классификации НАТО), БТР-МДМ "Ракушка" и др.