Российские гоночные КамАЗы отправились на Дакар-2017

2 января 2017 года в Южной Америке стартует очередное ежегодное состязание ведущих раллийных команд мира – «Дакар-2017». Многократный победитель ралли, российская команда «КАМАЗ-мастер», объявила об отправке на соревнования 4 боевых экипажей. Подробности – в материале «Техносферы».

«Дакар» - это место ежегодной схватки команд мировых автогигантов за лидерство, и если в части легковых машин и мотоциклов Россия пока серьезно не представлена нашими производителями, то в классе грузовиков «КамАЗ» неоднократно "утирал нос" всем остальным - IVECO, MAN, RENAULT, GINAF, TATRA, SCANIA, LIAZ. Параллельно с командой «КАМАЗ-мастер» на наших грузовиках выступает команда из Казахстана, а еще одно союзное государство – Белоруссия – выставляет молодую амбициозную команду Минского автозавода на своих МАЗах. Итак, 2-14 января 2017 года все претенденты на победу встретятся на сложной трассе, проходящей по территории 3 стран - Парагвая, Боливии и Аргентины. 50 спортивных грузовиков должны будут преодолеть 8800 километров, из них 3900 км – скоростных спецучастков.

Российская команда «КАМАЗ-мастер» выставляет 4 машины под традиционными номерами 501, 502, 503 и 504. Соответственно экипажи возглавят А. Мардеев, Э. Николаев, Д. Сотников и А.Шибалов. Возглавляет команду легендарный Владимир Чагин, многократно побеждавший на «Дакаре» на КамАЗах. Как он сообщил на пресс-конференции по случаю отправки российских экипажей в Южную Америку, «была выполнена модернизация и устранение замечаний, имевших место на предыдущих гонках. С учетом большого количества горных этапов на «Дакаре», были проведены работы по высотным настройкам и оптимизирована программа управления двигателем. Установлены моторные тормоза для снижения нагрузки на рабочие тормоза. Новинкой явилась установка на все автомобили дополнительного трансмиссионного тормоза гидродинамического типа - интардера. Тормозная мощность трансмиссионного тормоза совместно с моторным тормозом обеспечит существенное снижение нагрузки на рабочую тормозную систему и позволит поддерживать более высокую среднюю скорость, в особенности на горных, извилистых участках. Были продолжены работы по оптимизации характеристик подвески с целью улучшения плавности хода и скорости движения как по пересеченной местности, так и по классическим раллийным трассам».

Добавим, что параллельно «Дакару», 2 российских экипажа «КАМАЗ-мастера» примут участие в гонке Africa EcoRace по малонаселенным районам Африки: это машины 400 и 403 водителей А. Каргинова и А. Куприянова.

Видео: официальный канал команды "КАМАЗ-мастер" на YouTube

Фото: вид гоночного КамАЗа российской команды, который выступает на "Дакар-2017"