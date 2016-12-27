Российские ученые планируют уникальный эксперимент на борту МКС

Российские научно-технические структуры - РКК «Энергия», ФГУП «ЦНИИмаш», Центр подготовки космонавтов имени Гагарина и Институт медико-биологических проблем РАН (ИМБП) - объявили о начале разработки оборудования для эксперимента «Магнитный 3D-принтер» на борту МКС. В его ходе планируется впервые напечатать живые ткани в космосе по технологии 3D-печати.

Возможно, что данный проект будет связан с использованием еще одной ведущейся в России разработки – установки искусственной гравитации для одного из модулей МКС. Как сообщают отечественные СМИ со ссылкой на директора департамента коммерческих проектов ОРКК (входит в Роскосмос) Валентина Уварова, «уже готов проект технического задания к аппарату, способному в условиях микрогравитации магнитного поля осуществлять печать живых тканей». Главной же задачей всего начатого комплекса исследований является отработка возможности использования на орбите технологии 3D-печати на специальном принтере замены человеческих тканей и – в будущем – органов.