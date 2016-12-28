Рабочий ПК Эльбрус-801PC на 8-ядерном российском процессоре (видео)

Опубликовано ср, 28/12/2016 - 00:48 пользователем Tehnoomsk

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В видеоблоге Максима Горшенина опубликован обзор готового отечественного компьютера «Эльбрус-801 PC» на базе 8-ядерного российского процессора «Эльбрус-8С». Сообщается, что серийное производство новинки начнется во втором квартале 2017 года.

Согласно данным, публиковавшимся ранее в российских СМИ, «Эльбрус-8С» представляет собой полностью российскую разработку: архитектура, схемотехника и топология микропроцессора спроектированы специалистами Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ) и компании МЦСТ. Чип имеет 8 ядер с улучшенной 64-разрядной архитектурой «Эльбрус» третьего поколения. Объём кеш-памяти второго и третьего уровня составляет соответственно 4 и 16 Мбайт. Тактовая частота каждого ядра «Эльбрус-8С» равна 1,3 ГГц. Заявленная производительность достигает 250 гигафлопсов (миллиардов операций с плавающей запятой в секунду). Предусмотрена 28-нанометровая технология изготовления.

В видео с канала Максима Горшенина – немало интересного о новой машине «Эльбрус-801 PC» на базе данного 8-ядерного процессора:

Интересный сюжет того же источника о платах для "Эльбрус-8С":

Тэги: 
МЦСТ Эльбрус
Эльбрус-8С
российский процессор
МЦСТ
ИНЭУМ
Разделы: 
ИТ-сфера

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