Российский завод достиг уровня производства 2000 вагонов-цистерн в год

Отечественное предприятие «ТихвинХимМаш» в составе холдинга «Объединенная вагонная компания» сообщило о выходе на проектную мощность по производству вагонов-цистерн – более 2000 единиц в год. Завод отметил в декабре 2016 года первый год работы.

Продукция «ТихвинХимМаша» - современные вагоны-цистерны для перевозки широкой номенклатуры химических продуктов, в том числе серной кислоты, метанола, аммиака и каустика. Цистерны оснащены инновационной тележкой с повышенной осевой нагрузкой 25 тс и не имеют аналогов на российском рынке, - сообщает Минпромторг России. Сегодня кроме освоения российского рынка завод в Ленинградской области готовится к выходу на внешний – новые отечественные железнодорожные цистерны планируются к поставке на Ближний Восток иностранным заказчикам.

На фото: новые вагоны-цистерны производства завода в Тихвине в фирменной окраске одного из заказчиков - "Башкирской содовой компании" (БСК).