В России готовятся к освоению крупнейшего в мире титанового месторождения

Опубликовано ср, 28/12/2016 - 20:49 пользователем Tehnoomsk

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Как сообщает госкорпорация Росатом, на Пижемском месторождении титана, ведется геологоразведка, которая завершится в 2018 году, после чего будут созданы две промышленные площадки. Ранее уже были выполнены технологические испытания по обогащению титановых руд и кварцевых песков этого крупнейшего в мире месторождения.

По полученным оценкам геологов, ресурсы Пижемского месторождения составляют более 2,5 миллиарда тонн (не считая сопутствующих полезных ископаемых). Это около 50% всех запасов титана в России. В связи с этим время промышленной эксплуатации месторождения оценивается в более чем 150 лет. При освоении территории будут созданы две промышленные площадки: на них расположатся горнодобывающее предприятие, горно-обогатительный комбинат и горнометаллургический комплекс. Проект включен в отраслевой план Минпромторга России по импортозамещению в цветной металлургии.

В ходе реализации этого масштабного проекта будет создано первое в России производство высокосортных рутиловых концентратов, в том числе крупное обжиговое производство цветных титаново-оксидных пигментов, а также производство специальных концентратов пористого рутила для создания литий-титанатных батарей большой емкости.

Разработка месторождения ориентирована на потребителей и производителей в авиационной, космической, судостроительной, нефтегазовой, лакокрасочной и химической отрасли. Дополнительная продукция производства - редкоземельные концентраты с высоким содержанием иттрия, диспрозия, эрбия и лютеция - будет иметь самостоятельное значение для промышленности.

Структура Росатома, АО «ВНИИНМ», разработает промышленные технологии для получения высокосортных товарных продуктов из сырья Пижемского месторождения, а также будет участвовать в проектировании и строительстве обогатительного и гидрометаллургического комбинатов

Тэги: 
литий-титанатная батарея
рутиловый концентрат
Пижемское месторождение
ГОК
Росатом
ВНИИНМ
Разделы: 
Промышленное производство

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