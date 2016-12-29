Репеллент – российская система РЭБ для подавления мини-БПЛА

Опубликовано чт, 29/12/2016 - 11:52 пользователем Tehnoomsk

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В Научно-техническом центре радиоэлектронной борьбы (НТЦ РЭБ) серьезно взялись за тему борьбы с небольшими беспилотниками, ранее почти неуязвимыми для стандартных средств ПВО. Для Российской армии создан новый подвижный комплекс «Репеллент» на шасси МАЗ или КамАЗ, который видит БПЛА размером в несколько десятков сантиметров на расстоянии до 30 км и самостоятельно выводит их из строя.

Как сообщают разработчики, система предназначена не только для прикрытия стационарных важных объектов, но и может использоваться в полевых условиях, в действующей армии. Пройденные успешно испытания в военных частях уже подтвердили заявленные характеристики «Репеллента», которые в несколько раз превосходят все существующие аналоги в мире. Также в российских СМИ приводится информация, что ведется разработка «портативной разборной версии комплекса, приспособленной для переноски несколькими людьми по частям и пригодной для быстрого развертывания в местах массового скопления людей».

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Комплекс РЭБ «Репеллент» оснащен уникальной сверхчувствительной станцией радиотехнической разведки и постановки помех, а также мощной оптической системой кругового обзора, способной рассмотреть миниатюрные беспилотники днем и ночью в плохую погоду. Оборудование поднимается вверх на длинной телескопической мачте, установленной на автомобиле. Модуль управления комплексом расположен в бронированном отсеке, оснащенном защитой от химического и бактериологического оружия. Внутри него установлено автоматизированное рабочее место оператора комплекса. Представители НТЦ РЭБ также говорят о практически всепогодной работоспособности системы – даже при минус 45 градусах и сильном ветре «Репеллент» справляется со своими обязанностями по обнаружению и глушению малозаметных компактных БПЛА.

На фото: вид комплекса «Репеллент» по данным официального сайта НТЦ РЭБ

Тэги: 
РЭБ
БПЛА
НТЦ РЭБ
Репеллент
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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