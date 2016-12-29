Об итогах московского Connected Car Summit 2016

20-21 декабря в столице России прошел третий ежегодный саммит – Connected Car. Событие получило поддержку федерального оператора НП «ГЛОНАСС» и собрало ведущих экспертов отрасли подключённых авто. В завершающем материале о мероприятии подведем его итоги

Первый день: конференция и выставка

Конференция

В конференции участвовали представители государственной власти, иностранные гости, известные российские разработчики и производители аппаратного и программного обеспечения. В этом году она была разделена на три тематических блока:

1. Государство и бизнес: тренды развития новых технологий и решений российского бизнеса, мировой опыт

2. Умный автомобиль: технологии и сервисы

3. Телематические решения и сервисы для рынка: страхование

Открывал саммит Президент НП «ГЛОНАСС» – Александр Гурко. После доклада на тему «Формирование российского рынка потребительских услуг на основе Connectivity» он лично обошёл все выставочные стенды, чтобы ознакомиться с передовыми разработками и достижениями отрасли.

Также на конференции выступали представители компаний-спонсоров мероприятия. Так, замдиректора Rightech Иван Запольский и специалист «Делимобиль» Станислав Грошов рассказывали о технологиях автоматизации бизнеса, обработке больших данных и опыте внедрения каршеринга. СЕО компании T-Tronic, создавшей платформу для услуг автосервиса, – Давид Шостак – поделился секретами разработки успешных продуктов на базе аналитики больших данных.

Очень заинтересовало посетителей выступление иностранного гостя – Винсента Бонне из компании OCTO Telematics S.p.A. Спикер затронул тему трансформации страхования посредством внедрения телематики. С аншлагом прошла лекция Романа Ферштера из Mobile-eye, посвящённая тому, как от разработки систем помощи водителю перейти к созданию беспилотных технологий.

Кроме того, в первом блоке у микрофона побывали представители известных компаний-автопроизводителей – Sollers, «ГАЗ», ОАО «АвтоВАЗ». Тему второго блока освещали эксперты из BrightBox, Yandex Automotive Lab, Cisco, Cognitive Technologies, Software Solutions, «Евромобайл». В третьем блоке об умном страховании рассказывал представитель компании MTS, а о решении ключевых юридических вопросов и правовом регулировании отрасли говорили юристы московского офиса «Бейкер и Макензи».

Выставка

В выставочной зоне продемонстрировали передовые разработки в сфере подключённых автомобилей. В частности, новейшее оборудование для каршеринга презентовали представители «Делимобиль» и Rightech. Много людей собиралось возле стенда T-Tronic, чтобы протестировать платформу-агрегатор услуг для диагностики и ремонта машин. Более того, именно здесь представители компании вручали умные гаджеты победителям конкурса в соц сетях.

Также на выставке были представлены:

- приложение Remoto для дистанционного управления транспортом от Brightbox;

- новейшие автомобильные компоненты от НПП «ИТЭЛМА»;

- решение для прогнозирования опасных дорожных ситуаций от Foreca;

- программное обеспечение для беспилотных автомобилей от ООО «КБ Аврора»;

- микроэлектроника от «Прогресс»;

- инновационные продукты CARiOT, MonGeo Connected Technology Incarnet, ООО «ЭнерЗэт», MotorData, «Яндекс», «ЕвроМобайл» и ООО «Коннективити».

Также посетители демо-зоны смогли увидеть умные авто, экологичные электрокары с мощными двигателями, беспилотные транспортные средства и многое другое.

Второй день: панельные дискуссии и хакатон

Ключевыми событиями второго дня стали тематические дискуссии. В частности, при поддержке фонда «Сколково» состоялся круглый стол, где говорили о перспективных проектах отрасли подключённых машин, подводили итоги года и обсуждали предстоящие события.

Также прошла дискуссионная панель «Проекты в области ConnectedCar: инвестиционная привлекательность». Активное участие в дискуссии принимали специалисты спонсора демо-зоны –T-Tronic.

Лекторий для стартапов провёл специальный гость из Беларуси – Алексей Шабловский (Startup Technologies). Спикер рассказал, как правильно презентовать свои проекты и создавать корректную бизнес-модель, что было особо интересно представителям стартапов.

Отдельным пунктом программы саммита стал хакатон, спонсорами которого выступили «Делимобиль» и Rightech, а главным ментором – Денис Козьминых – основатель StartUP BAZAAR. В данной активности изначально участвовали 15 проектов, однако до финала были допущены сильнейшие – всего шесть команд.

Оценивали проекты участников хакатона эксперты отрасли: Станислав Грошов («Делимобиль»), Иван Запольский (Rightech), Даниил Козлов (GVA), Владислав Судьин (STARTON), гость из Беларуси – Алексей Шабловский (Startup Technologies), Александр Корчевский (I2BF), Дарья Воронова (ВГТРК) и другие.

Итоги хакатона Connected Car 2016:

1 место – проект Дмитрия Сухоручкина – «Телеметрия состояния водителя при помощи нейроинтерфейса, встроенного в головной убор»

Приз: кубок победителя, полгода полноценной лицензии на продукт Rightech, пакет 200 минут и статья от «Делимобиль».

2 место – команда каршеринга «Шеримобиль»

Приз: три месяца полноценной лицензии на Rightech, пакет 160 минут от «Делимобиль».

3 место – проект простых заправок от WeTrack.Fuel

Приз: один месяц полноценной лицензии на Rightech, пакет 60 минут от «Делимобиль».

Кроме того, представители компании T-Tronic подарили лучшим проектам 10 гаджетов с диагностическим приложением с использованием OBDII-донгла, бизнес-акселератор StartON выделил трём перспективным стартапам сертификаты на экспертную поддержку, и все участники хакатона получили подарочные сертификаты номиналом 8000 рублей на услуги Megaplan.

В заключение отметим, что Connected Car Summit 2016 стал ярким событием уходящего года, позволившим подвести итоги, обсудить достижения в сфере подключённых авто и составить план развития на будущий год. Для многих саммит стал началом плодотворного сотрудничества и старта успешного бизнеса. Чтобы не пропустить очередное событие, следите за новостями!