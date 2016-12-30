Гонец-М1 - новое поколение российских телекоммуникационных спутников

Опубликовано пт, 30/12/2016 - 10:42 пользователем Tehnoomsk

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Представители предприятия «Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева» (ИСС) сообщили о разработке нового поколения космических аппаратов персональной связи «Гонец-М1», которые «будут иметь пропускающую способность канала в 20 раз больше, чем текущее поколение аппаратов «Гонец-М».

Речь идет не просто о модернизированной версии спутника, а о совершенно новых аппаратах: они получат негерметичный корпус, а вместо гравитационно-магнитной системы ориентации будет использована трехосная.

Разрабатываемые спутники «Гонец-М1» предназначены для обеспечения помехозащищенной спутниковой связи с возможностью выхода в сети общего пользования и Интернет в режиме, максимально близком к реальному времени. Кроме того, в задачи этих спутников входит радиотелефонная связь между подвижными и стационарными пользователями в зоне радиовидимости космических аппаратов, сбор и передача данных о состоянии подвижных объектов и местоположении абонентов. Космические аппараты нового поколения позволят существенно повысить количество абонентов, обслуживаемых многофункциональной системой персональной спутниковой связи «Гонец-Д1М».

Добавим, что российская глобальная телекоммуникационная система из аппаратов предыдущего поколения «Гонец-М» развернута на круговой орбите высотой около 1500 км и сегодня включает в себя все 12 необходимых для ее работы спутников. Спутники используются для передачи сигнала системы ЭРА-ГЛОНАСС, обеспечивают передачу голосовой связи, данных со стационарных и подвижных объектов. Среди потребителей услуг спутниковой группировки – Министерство транспорта РФ, Росатом, Росгидромет, ФСК ЕЭС, Росрыболовство, Арктический и Антарктический НИИ и другие организации и предприятия.

На рисунке: внешний вид спутника «Гонец-М» по данным сайта ИСС имени Решетнева

Тэги: 
Гонец-Д1М
Гонец-М1
новый спутник
Эра-Глонасс
спутниковая связь
ИСС имени Решетнева
Разделы: 
Космическая сфера

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