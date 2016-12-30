Названы 17 регионов России, где просубсидируют детские технопарки

Опубликовано пт, 30/12/2016 - 23:38 пользователем Tehnoomsk

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Объявлены итоги отбора региональных заявок на предоставление в 2017 году государственных субсидий для создания детских технопарков российской системы «Кванториум»: в список вошли 17 регионов страны. Сейчас в России работают уже 24 детских технопарка «Кванториум».

По сути, этот проект возрождает областные станции юных техников в новом формате: в разных регионах РФ открываются площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и т.п. При этом каждая область или край закладывают профильные программы совместно с компанией-инвестором (государство финансирует около 50% стоимости детского технопарка, 20% выделяют крупные производственные компании, заинтересованные в популяризации своих отраслей и продукции среди молодежи, остальное – региональный бюджет). Например, в Пензенской области проект будет реализовываться совместно с компанией, осуществляющей разработку, внедрение и продвижение собственных инновационных медицинских изделий, эндопротезов и имплантов для человека. А в Башкирии дети смогут изучать технологии органического синтеза и производства пластика благодаря профильным лабораториям.

Список российских регионов-победителей отбора на предоставление субсидий для создания в 2017 году детских технопарков «Кванториум»:

Воронежская область,
Московская область,
Мурманская область,
Пензенская область,
Башкортостан,
Дагестан,
Карелия,
Коми,
Якутия,
Удмуртия,
Хакасия,
Рязанская область,
Самарская область,
Ставропольский край,
Тамбовская область,
Тюменская область,
Ярославская область.

"Техносфера" поздравляет победителей и следит за развитием проекта.

Тэги: 
детский технопарк
Кванториум
Минобрнауки
станция юных техников
будущее
Разделы: 
Образование

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