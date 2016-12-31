С Новым 2017 годом!

Опубликовано сб, 31/12/2016 - 15:00 пользователем Tehnoomsk

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Медиаресурс "Техносфера" поздравляет всех наших читателей, партнеров и друзей с Новым годом! Весь 2016 год мы информировали вас о новинках российской техники, науки и технологий. Надеемся, что информация была для вас интересной и полезной! В 2017 году обещаем регулярно снабжать вас новыми увлекательными историями из мира техносферы. Спасибо, что вы с нами! Удачи и реализации всех ваших проектов!

Тэги: 
Техносфера
2017 год
технологии
Россия
Разделы: 
Любопытно

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