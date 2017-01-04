69 новых боевых самолетов для ВКС России

Подводя итоги 2016 года, отечественный интернет-ресурс Bmpd привел данные о количестве и моделях новых боевых самолетов, которыми пополнились в рамках гособоронзаказа за минувший год ВКС России. Это 17 Су-30СМ, 16 Су-34, 12 Су-35С, 12 МиГ-29СМТ, 2 Су-30М2 и 10 Як-130.

Сообщается, что все запланированные объемы выполнены в срок, и российские ВКС таким образом продолжают наращивать свои мощности. Источник также приводит общие цифры по новым боевым самолетам указанных типов, которые достигнуты на конец 2016 года. Например, количество на вооружении новых истребителей МиГ-29СМТ («9-19Р») суммарно составило 44 машины. Многоцелевой двухместный истребитель Су-30М2 теперь представлен в ВКС РФ 20 единицами. Другая, более совершенная версия этой машины, под обозначением Су-30СМ в парке наших ВКС перевалила за сотню – уже 116 двухместных боевых самолетов сейчас защищают воздушные рубежи России и ее зон интересов.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 (на фото), производство которого идет по плану в Новосибирске, сейчас находится на вооружении в количестве около 100 машин. Самый «навороченный» боевой самолет российских ВКС - Су-35С - приближается к 60 единицам. Уже 89 учебно-боевых Як-130 составляют основу парка машин, используемых для подготовки пилотов вышеперечисленных лучших в мире боевых самолетов.

В заключение отметим, что ВКС в 2016 году получили еще 6 новых бортов небоевых типов (Ил-76МД-90А, Ил-96-400ВПУ, Ан-140 и Ан-148). Об объемах производства и поставках боевых вертолетов источник (http://bmpd.livejournal.com/2358587.html) в материале не сообщает. Также стоит подчеркнуть, что речь идет именно о новых самолетах - в СМИ неоднократно проходила информация о продолжающейся программе модернизации боевых машин прежних лет.