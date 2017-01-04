Многослойная керамика из Томска обошла по термостойкости сплавы и металлы

Опубликовано ср, 04/01/2017 - 23:22 пользователем Tehnoomsk

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Разработанная российскими учеными Томского государственного университета (ТГУ) и ИФПМ Сибирского отделения Российской академии наук в 2014-2016 годах новая многослойная керамика в ходе испытаний в ЦНИИ МАШ подтвердила свои уникальные свойства, превзойдя все известные металлы и сплавы по устойчивости к термическим нагрузкам.

Новый материал тестировали в экстремальных условиях: по информации разработчиков, керамику подвергли «воздействию плазмы, разогнанной до гиперзвуковой скорости, с температурой до 3000 градусов Цельсия». Полученный результат позволяет говорить, что созданный термостойкий материал идеален для космической отрасли – испытания показали, что многослойная керамика из ТГУ в десятки раз крепче, чем планировалось в техническом задании на ее разработку. При этом стоимость всех исследований по данной теме обошлась нашей стране всего в 50 миллионов бюджетных средств!

Керамика данного типа позволяет увеличить температуру в камере сгорания реактивных двигателей, что открывает новые возможности перед конструкторами. Теперь у них появился инструмент для создания нового поколения силовых агрегатов. Она также подходит для изготовления защитных чехлов термодатчиков для измерения температуры в камерах сгорания реактивных двигателей. Применяемые сейчас термопары с сапфировыми наконечниками не выдерживают высокой температуры и выходят из строя.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» и российская группа компаний «Куранты» (специализация – изделия из композитов) будут использовать новый материал в своих новых проектах, - об этом сообщают представители ТГУ в российских СМИ.

Тэги: 
керамика
ТГУ
нанокерамика
ЦНИИ МАШ
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новые материалы
Томск
институт физики прочности и материаловедения
СО РАН
Разделы: 
Научные разработки

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