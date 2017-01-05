Российская разработка модификатора для производства клея ПВА

Учеными из Томска и Нижнего Новгорода создан импортозамещающий универсальный реагент (модификатор), позволяющий изменять уровень водостойкости клея ПВА с класса водостойкости D1 до D3. Новая разработка запущена в коммерческое производство.

В проекте принимали участие Томский государственный университет, Нижегородский государственный университет имени Лобачевского и компания из Томска «Новохим». В результате для российского производителя клея был создан универсальный новый реагент, позволяющий модифицировать клей без многоступенчатого процесса изменения классов (когда при производстве добавляется каждый раз новый модификатор, когда необходимо получить конечный продукт с высоким классом водостойкости).

Заметим, что даже в такой сфере как производство клея ПВА наши производители сегодня используют, как правило, иностранные реагенты. Создание и начало промышленного производства российского модификатора, таким образом, это элемент реального импортозамещения в сфере бытовой химии.