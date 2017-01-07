Точность определения местоположения в российской глобальной навигационной системе - 0,3 метра

Опубликовано сб, 07/01/2017 - 14:12 пользователем Tehnoomsk

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Согласно приведенной информации на сайте разработчика российской глобальной системы высокоточного определения навигационной и эфемеридно-временной информации в реальном времени для гражданских потребителей (СВО ЭВИ) на настоящий момент погрешность определения местоположения в государственной геоцентрической системе координат с использованием данных в реальном времени составляет 0.3 м, в апостериорном режиме – 0.05 м.

Разработка выполнена Научно-производственной корпорацией «Системы прецизионного приборостроения» (АО «НПК «СПП») в рамках Федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы». Высокоточная эфемеридно-временная информация, предоставляемая СВО ЭВИ, предназначена для решения гражданскими потребителями задач высокоточной навигации в оперативном и апостериорном режимах при проведении геодезических, картографических работ, фундаментальных научных исследований и других работ, требующих высокой точности.

Первая очередь СВО ЭВИ развернута и готова к вводу в эксплуатацию. Это позволяет запустить в производство и эксплуатацию новое поколение средств навигации для самых разных категорий потребителей, расширить функционал системы ГЛОНАСС и внедрить российскую навигационную информацию в разработках для повседневной жизни.

Добавим, что АО «Научно-исследовательская корпорация «Системы прецизионного приборостроения» образовано на базе ФГУП «Научно-исследовательский институт прецизионного приборостроения». На предприятии осуществляется полный цикл специализированного процесса создания квантово-оптических систем. В состав НПК СПП входят научно-исследовательские отделения, включающие конструкторские отделы, опытно-экспериментальный завод, испытательная стендовая база и пять филиалов в разных городах России.

Тэги: 
НПК СПП
ГЛОНАСС
навигация
спутниковые технологии
СВО ЭВИ
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