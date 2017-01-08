В Екатеринбурге официально завершено строительство 52-этажного небоскреба

209-метровое здание – башня «Исеть» - введено в эксплуатацию в Екатеринбурге. В здании 52 этажа и 225 аппартаментов премиального класса, а также развитая инфраструктура, включающая спортивные, развлекательные и деловые залы, 4 подземных этажа с гаражами и техническими помещениями. Строительство было завершено в 2015 году, но 100%-ввод в строй всего комплекса состоялся в преддверии 2017 года.

Как сообщают представители Уральской горно-металлургической компании (УГМК), объявившие 30 декабря 2016 года о вводе в официальную эксплуатацию данного объекта, «более 95% всех общестроительных работ по башне «Исеть» было выполнено еще более года назад. После этого наши усилия были сконцентрированы на создании и апробировании инженерных и сервисных систем, отделочных работах, обустройстве прилегающей территории, а также формировании, обучении и начале работы специально созданной управляющей компании».

В Башне «Исеть» в полной мере реализована концепция «умного здания». Микроклимат каждого отдельного помещения, в том числе настройка температуры и влажности воздуха, работа теплых полов, включение режима экономии потребления энергоносителей контролируется собственной интеллектуальной системой, управляющей также безопасностью и энергонагрузками. В самом высоком небоскребе Екатеринбурга работает многоуровневая система видеонаблюдения, охватывающая всю территорию комплекса, система контроля и управления доступом, позволяющая упорядочить доступ гостей и обслуживающего персонала к апартаментам и общественным помещениям, система видеосвязи с гостями и обслуживающим персоналом здания, система охранной сигнализации, защищающая апартаменты от проникновения посторонних лиц.

Добавим, что рядом с 52-этажной «Исетью» одновременно официально заработало еще одно высотное здание УГМК – 33-этажный небоскреб «Демидов».