В Екатеринбурге официально завершено строительство 52-этажного небоскреба

Опубликовано вс, 08/01/2017 - 12:37 пользователем Tehnoomsk

iset_i_demidov_0.jpg

209-метровое здание – башня «Исеть» - введено в эксплуатацию в Екатеринбурге. В здании 52 этажа и 225 аппартаментов премиального класса, а также развитая инфраструктура, включающая спортивные, развлекательные и деловые залы, 4 подземных этажа с гаражами и техническими помещениями. Строительство было завершено в 2015 году, но 100%-ввод в строй всего комплекса состоялся в преддверии 2017 года.

Как сообщают представители Уральской горно-металлургической компании (УГМК), объявившие 30 декабря 2016 года о вводе в официальную эксплуатацию данного объекта, «более 95% всех общестроительных работ по башне «Исеть» было выполнено еще более года назад. После этого наши усилия были сконцентрированы на создании и апробировании инженерных и сервисных систем, отделочных работах, обустройстве прилегающей территории, а также формировании, обучении и начале работы специально созданной управляющей компании».

В Башне «Исеть» в полной мере реализована концепция «умного здания». Микроклимат каждого отдельного помещения, в том числе настройка температуры и влажности воздуха, работа теплых полов, включение режима экономии потребления энергоносителей контролируется собственной интеллектуальной системой, управляющей также безопасностью и энергонагрузками. В самом высоком небоскребе Екатеринбурга работает многоуровневая система видеонаблюдения, охватывающая всю территорию комплекса, система контроля и управления доступом, позволяющая упорядочить доступ гостей и обслуживающего персонала к апартаментам и общественным помещениям, система видеосвязи с гостями и обслуживающим персоналом здания, система охранной сигнализации, защищающая апартаменты от проникновения посторонних лиц.

Добавим, что рядом с 52-этажной «Исетью» одновременно официально заработало еще одно высотное здание УГМК – 33-этажный небоскреб «Демидов».

Тэги: 
УГМК
Екатеринбург
башня Исеть
небоскреб
Демидов
Разделы: 
Любопытно

Темы наших статей

импортозамещение (139) Томск (64) Росатом (64) Роботы (58) Новосибирск (38) Омск (36) ВКС России (36) Арктика (36) Камаз (32) Москва (31) будущее (31) ГЛОНАСС (30) Сирия (29) БПЛА (29) Санкт-Петербург (25) МС-21 (25) Минобороны России (25) УВЗ (23) ВМФ России (22) 3D-принтер (21) российский процессор (20) ТПУ (18) Роскосмос (18) ПД-14 (18) Як-130 (17) Минкомсвязи РФ (16) ТГУ (16) спутник (16) РЖД (16) ОАК (16) Иран (15) МИСиС (15) Транснефть (14) Ангара (14) CISCO EXPO 2011 (14) МЧС (13) Нижний Новгород (13) НПО имени Лавочкина (13) НПО Иркут (13) ГАЗ (13) МКС (13) Байкал-Т1 (13) Воронеж (13) Восточный (13) УТС (12) Су-34 (12) Калибр (12) Армата (12) CISCO EXPO 2011 Новинки (12) 4G (11)
Ещё
© 2007 - 2016. Техносфера. Россия.
Независисмый информационно-технический медиаресурс.
Разработано: Компания Директория.
При использовании материалов обязательна
ссылка на портал www.tehnoomsk.ru 		Редакция журнала: info@tehnoomsk.ru
Отдел рекламы: info@tehnoomsk.ru
Телефон: +7(3812)590862
Разработано в компании Директория: www.direct2.ru 		Архив бесплатных электронных версий печатных выпусков журнала доступен в разделе сайта АРХИВ в формате PDF.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru