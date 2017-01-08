Панорамно-оптическая станция TomSky из Томска

Опубликовано вс, 08/01/2017 - 13:18 пользователем Tehnoomsk

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В Институте оптики атмосферы имени Зуева Сибирского отделения Российской академии наук (ИОА СО РАН) создана панорамно-оптическая станция «TomSky», предназначенная для круглосуточного мониторинга оптического состояния неба. Станция смонтирована на крыше института, что обеспечивает почти круговой обзор небосвода, и работает в тестовом режиме.

Станция представляет собой аппаратно-программный комплекс круглосуточного оптического наблюдения пространства в пределах видимой полусферы, работающий по принципу системы AllSky, работавшей с 1957 года в разных странах, включая СССР. Но тогда проблема обработки пленок и хранения снимков была главной причиной, по которой проект прекратил свое существование. Теперь в России решили вернуться к теме, используя современную оптику и электронные системы управления и обработки данных. Первые станции нового типа заработали в Москве и Московской области, на Алтае и в Томске.

Оборудование новой томской станции размещено в климатическом шкафу для обеспечения необходимого температурно-влажностного режима. Объектив защищен стеклянным блистером от атмосферных осадков и пыли. Также томская станция оборудована подвижным лунно-солнечным экраном, предохраняющим объектив от прямого попадания ослепляющего света Солнца или Луны в ночное время. Движение экрана осуществляется автоматически с восхода до захода Солнца (или Луны). От пригоризонтных городских огней объектив с блистером защищен блендой. Станция оснащена датчиками температуры и осадков.

По данным ученых ИОА СО РАН, управление станцией (экспозиционные параметры фотокамеры, расписание работы, положение лунно-солнечного экрана и пр.) осуществляется дистанционно по сети интернет с рабочего места оператора. Полученные изображения, данные о температуре (вне и внутри станции) и наличии осадков автоматически поступают в базу данных на сервер. Все полученные изображения сохраняются в архив, в котором за полтора года работы системы накопились уже тысячи фотографий объемом в терабайты. Эти данные могут запросить для исследований ученые или различные организации для своих практических целей. Для привязки полученных изображений к сферическим горизонтальным координатам неба периодически производится калибровка оптического канала станции по звездам.

Для чего это нужно? Разработчики говорят, что подобные системы необходимы для аэропортов, МЧС, военных, - тех служб и объектов, где необходимо иметь информацию о том, что творится вокруг. Станции могут фиксировать, например, беспилотные летательные аппараты и другие объекты, периодически появляющиеся в небе. С их помощью можно понять, откуда и куда летел объект и с какой скоростью. С помощью станции томские ученые наблюдали в небе северное сияние над Ледовитым океаном, след от запущенной ракеты, отражение освещенных городских улиц в слое облачности из ледяных кристаллов. Благодаря тому, что станция установлена на крыше здания, она обеспечивает круговой обзор небосвода. Изучая облака в Институте, получают данные для прогноза погоды, моделирования климата, обеспечения безопасности авиации, наблюдения за космическими аппаратами и космическим мусором.

На фото: снимок утренней облачности, выполненный станцией в Томске

Тэги: 
Томск
СО РАН
Институт оптики атмосферы имени Зуева
AllSky
TomSky
панорамно-оптическая станция
Разделы: 
Технологии и изобретения

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