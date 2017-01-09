Российский разработчик военных АСУ представил систему видеоконтроля для гражданских заказчиков

НПО «Импульс» сообщило о создании новой системы видеоконтроля, которую можно использовать в наземном городском транспорте, крупногабаритных автомобилях или на стационарных объектах. Всё оборудование и программное обеспечение комплекса – полностью отечественное.

Предприятие-разработчик имеет 55-летнюю историю и еще на заре своего существования создавало специализированные вычислительные машины для обработки информации, поступающей от искусственных спутников Земли и космических кораблей (ЦВМ "Кварц" и ЦВМ "Темп"). Сегодня предприятие входит в состав государственной «Объединенной приборостроительной корпорации» (ОПК), специализируясь на создании автоматизированных систем управления (АСУ) для Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). За время работы НПО «Импульс» создано 4 поколения АСУ для ракетчиков, и сейчас завершается создание очередного, пятого поколения.



На фото: АСУ для РВСН, источник - сайт предприятия.

В 2015 году началось сотрудничество с гражданскими заказчиками по новой системе видеоконтроля, и в качестве пилотного проекта был выбран наземный транспорт Санкт-Петербурга. В течение года была подтверждена эффективность новой аппаратуры и алгоритмов защиты информации и обработки данных. В декабре 2016 года разработка и испытания успешно завершились. Согласно данным ОПК, система из 4 соединенных камер имеет панорамный обзор с углом более 270 градусов. Она регистрирует обстановку внутри и снаружи транспортного средства, распознает лица пассажиров, ведет подсчет пассажиропотока в салоне, а также транслирует видеоинформацию в режиме реального времени в центр управления. Также комплекс наделен возможностями автоматически вести поиск угнанных автомобилей и разыскиваемых граждан, обнаруживать аварии и фиксировать правонарушения. Среди других преимуществ системы - уникальные алгоритмы защиты видеоинформации, пригодность к использованию при температурах от -30°С до +60°С, вандалостойкое исполнение, запись видео в формате FullHD.



На фото: общая информация о системе с презентации предприятия.