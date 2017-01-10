Российская научная экспедиция исследует Индийский океан

Институт океанологии имени Ширшова Российской академии наук сообщил о начале комплексной научной экспедиции по исследованию Индийского океана. Экспедиция на борту прошедшего недавно серьезный ремонт научно-исследовательского судна «Академик Борис Петров» включает биологов, гидрологов, геофизиков и метеорологов.

Подобные исследования возвращают нашу страну к прерванному на много лет после распада СССР комплексному научному изучению океанов. В ходе экспедиции на борту «Академика Бориса Петрова» пройдут геофизические работы на Восточном Индоокеанском хребте и гидрофизические исследования в экваториальном противотечении Тареева, открытом советскими учеными. Биологи намерены изучить состояние экосистемы Индийского океана, включая живых существ и фитопланктон.



На фото: научно-исследовательское судно «Академик Борис Петров» до модернизации