Заказаны 2 новых российских телекоммуникационных спутника класса Экспресс-1000

Российское предприятие «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнева» (ИСС, Красноярский край) приступило к созданию двух новых космических аппаратов среднего класса «Экспресс-80» и «Экспресс-103», которые будут запущены на геостационарную орбиту в 2019 году.

Контракт на 2 телекоммуникационных спутника на платформе «Экспресс-1000» производитель заключил в 2016 году с государственным предприятием «Космическая связь». Полезная нагрузка будет включать 38 («Экспресс-80») и 37 («Экспресс-103») основных транспондеров для работы в С-, Ku- и L-диапазонах. Спутники будут выведены на геостационарную орбиту (более 35000 км от Земли) через 2 года – в 2019 году - одной ракетой. Они рассчитаны на срок службы 15 лет и предназначены для передачи данных, высокоскоростного доступа в Интернет и цифрового телерадиовещания.