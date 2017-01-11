Российская технология безмодельного литья для ПД-14

Опубликовано ср, 11/01/2017 - 00:08 пользователем Tehnoomsk

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В производстве новых российских двигателей ПД-14 для пассажирских самолетов МС-21 будет использована разработанная в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» безмодельная технология изготовления деталей из титановых сплавов. Разработка выполнена в Инжиниринговом центре вуза «Литейные технологии и материалы» под руководством профессора Владимира Белова.

По данным официального сайта НИТУ «МИСиС», инновационность технологии заключается в использовании графитовых заготовок сложной конфигурации, изготавливаемых фрезерованием на станках с числовым программным управлением. Графит почти не взаимодействует с титановым расплавом, поэтому отливки получаются тонкостенными, без загрязнённого альфированного слоя, который снижает пластичность титана. При классической технологии создаются отливки с более толстыми стенками — на изделии присутствует альфированный слой, который необходимо удалять.
Созданная технология позволит не только делать формы полностью из отечественного сырья (сейчас применяются керамические формы, компоненты для которых поставляются из-за рубежа), но и получать детали с большей размерной точностью, чем при традиционных методах литья по выплавляемым моделям. Еще одним преимуществом безмодельной технологии является её дешевизна и экологическая безопасность, в сравнении с западными аналогами.

На создание технологии у разработчиков ушло 3 года. Сейчас специалисты продолжают совершенствовать свою разработку — они ищут способ сделать графитовые формы многоразовыми. В настоящее время проведено опытно-промышленное опробование и ведутся работы по изготовлению нового комплекта отливок для штатного внедрения технологии в производство.

«Главное достоинство нашей технологии заключается в том, что мы смогли сделать отливку, толщина стенок которой составляет 3-4 мм. В мировой практике подобная технология не известна. При изготовлении отливок по другим технологиям толщина стенки достигает 10 мм, и требуется проведение экологически вредной процедуры травления — удаления лишнего материала химической кислотой. Для данной процедуры выстраивается целая линия экологически вредного производства. Безмодельное литье вообще не требует травления — отливку обдувают дробью, уменьшая толщину стенок. Кроме того, новая технология позволяет минимизировать затраты на механическую обработку изделия», — прокомментировал руководитель исследовательской группы, заведующий кафедрой «Литейные технологии и художественная обработка материалов» НИТУ «МИСиС», директор Инжинирингового центра «Литейные технологии и материалы» НИТУ «МИСиС», профессор Владимир Белов.

По новой технологии специалисты уже отлили деталь (литосварная конструкция внутреннего разделительного корпуса турбины) для двигателя ПД-14, который сейчас находится на испытаниях. Изделие состоит из семи стоек, внутреннего корпуса и раскатного кольца.

Тэги: 
МИСиС
безмодельное литье
МС-21
ПД-14
двигателестроение
Разделы: 
Научные разработки

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