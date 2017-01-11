КамАЗ выпустит в 2017 году первую партию новых двигателей Р6

Первые 5 опытных двигателей нового поколения Р6 стандарта Евро 6 будут выпущены на КамАЗе уже летом 2017 года, а до конца года планируется выпустить около 200 единиц таких силовых агрегатов. Параллельно в 2017 и в 2018 годах будет вестись отладка новой производственной линии и испытания первых серий Р6, после чего с 2019 года стартует крупное серийное производство – по 12000 новых моторов в год.

Изначально производитель в 2013 году делал ставку на разработку и запуск нового двигателя практически из 100% иностранных комплектующих. Но с 2014 года был сделан разумный выбор в сторону максимального увеличения российских деталей и участия самого КамАЗа в их производстве. В итоге российский двигатель стал отечественным на 75%, а на оставшиеся позиции планируют в ближайшие годы найти российских поставщиков. На КамАЗе освоили за это время выпуск более 100 деталей новых моторов.

Судя по озвученным характеристикам, новый 6-цилиндровый силовой агрегат будет выпускаться в различных версиях с максимальной форсированной мощностью (без внесения существенных изменений в конструкцию) до 750 л.с. Ресурс Р6 составит 1,5 миллиона километров с межсервисными интервалами до 150000 км (в зависимости от условий эксплуатации). При этом двигатель будет комплектоваться 3 видами трансмиссий: МКПП, АКПП и «робот».

На фото: опытный двигатель Р6, 2016 год