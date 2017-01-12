Российские локомотивы получат системы виброизоляции из уникального отечественного материала

Опубликовано чт, 12/01/2017 - 11:54 пользователем Tehnoomsk

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В июле 2016 года российский производитель «Синара – Транспортные машины» (СТМ) заказал в Самарском университете разработку системы виброизоляции для тепловозов, оснащенных новыми отечественными высокооборотными дизельными двигателями. Ученые решили использовать для создания демпферов так называемую «металлическую резину» (МР), материал собственной разработки и производства.

МР – материал для космической отрасли и уже используется в ней. Он обладает полезными свойствами резины и способен, вместе с тем, противостоять агрессивным средам, высоким и низким температурам и другим неблагоприятными внешним воздействиям. Это происходит благодаря особой технологии плетения и прессования спиральных металлических нитей разного диаметра. МР спокойно выдерживает температуры до 400 градусов Цельсия, а также имеет высокие ресурсные показатели, поскольку процессы разрушения в изделиях из этого материала развиваются сравнительно медленно. Еще одной интересной особенностью металлического аналога резины является то, что при разрушении прессованных нитей спирали внутри виброизолятора его демпфирующие свойства усиливаются. Например, гарантия качества на виброизоляторы из МР для локомотивов дается на 25 лет, а для космической техники – на 15 лет.

Что же касается так называемых «традиционных материалов», то их новая система виброизоляции из МР существенно превосходит по надежности и ресурсу. Причем как российские, так и зарубежные.

Тэги: 
новые материалы
Синара
виброизоляция
металлическая резина
Самара
демпфер
новый тепловоз
Разделы: 
Научные разработки

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