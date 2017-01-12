Первый Бе-200ЧС новой серии передан МЧС

Организованное серийное производство обновленной версии российского самолета-амфибии Бе-200ЧС в Таганроге на ТАНТК имени Бериева (в составе государственной Объединенной авиастроительной корпорации) в 2017 году передаст заказчику – МЧС России – 5 новых самолетов. Первая машина, получившая имя «Александр Разгонин», уже завершила комплекс приемо-сдаточных испытаний.

Первый Бе-200ЧС таганрогской сборки будет базироваться в Ростове-на-Дону в составе Южного регионального центра МЧС России. Самолет носит имя прославленного военного летчика морской авиации, героя Советского Союза Александра Разгонина.

Представители авиастроительного предприятия сообщают, что новая серия российских амфибий для МЧС подверглась серьезной модернизации - обновлено бортовое оборудование, внесены изменения в конструкцию планера. Ранее самолеты типа Бе-200ЧС небольшой серией были выпущены в Иркутске и активно используются при пожаротушении не только в нашей стране, но и за рубежом (8 машин принадлежат РФ, 1 - приобретена и используется Азербайджаном). В 2016 году о своих планах по закупке новых Бе-200ЧС заявили Казахстан, Китай, Индонезия, Вьетнам, Таиланд.

Добавим, что для завершения работ на Таганрогском авиазаводе по запуску самолета в производство государство выделило предприятию крупную бюджетную субсидию. Также на ТАНТК имени Бериева ведется сборка новейшего самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 на платформе обновленного Ил-76 и выполняется модернизация ранее выпущенных А-50. Имеется информация о возобновлении работ на опытном А-60 с боевым лазером воздушного базирования.