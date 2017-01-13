Завод Алтайвагон выпустил 3477 вагонов в 2016 году

Опубликовано пт, 13/01/2017 - 08:55 пользователем Tehnoomsk

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Отечественный производитель подвижного состава для железных дорог «Алтайвагон» в 2016 году восстановил объемы производства, нарастив его в сравнении с неблагополучным для завода 2015 годом на 35%. Параллельно на вырос на 28% выпуск литья Рубцовским филиалом предприятия, превысив показатель 35000 тонн.

В минувшем году «Алтайвагон» развернул производство новых полувагонов модели 12-2143 (на фото), которые составили более половины из выпущенных 3477 единиц подвижного состава. На предприятии увеличилось количество рабочих мест с 2488 до 3142 человек. Производственный план на 2017 год выглядит весьма оптимистично: на заводе рассчитывают выпустить 6000 грузовых железнодорожных вагонов, то есть выйти на среднемесячный объем в 500 единиц.

Тэги: 
Алтайвагон
Рубцовск
новый вагон
железные дороги
подвижный состав
полувагон 12-2143
Разделы: 
Промышленное производство

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