Завод Алтайвагон выпустил 3477 вагонов в 2016 году

Отечественный производитель подвижного состава для железных дорог «Алтайвагон» в 2016 году восстановил объемы производства, нарастив его в сравнении с неблагополучным для завода 2015 годом на 35%. Параллельно на вырос на 28% выпуск литья Рубцовским филиалом предприятия, превысив показатель 35000 тонн.

В минувшем году «Алтайвагон» развернул производство новых полувагонов модели 12-2143 (на фото), которые составили более половины из выпущенных 3477 единиц подвижного состава. На предприятии увеличилось количество рабочих мест с 2488 до 3142 человек. Производственный план на 2017 год выглядит весьма оптимистично: на заводе рассчитывают выпустить 6000 грузовых железнодорожных вагонов, то есть выйти на среднемесячный объем в 500 единиц.