Штурмовики Су-25 сменили в Сирии бомбардировщики Су-24

Опубликовано пт, 13/01/2017 - 11:56 пользователем Tehnoomsk

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По данным российского специализированного блога Bmpd, в Сирию переброшены 12 Су-25 с авиабазы в Моздоке. Информация об этом распространена 11 января. 13 января Минобороны России подтвердило данные только о 4 боевых самолетах этого типа, перелетевших на авиабазу Хмеймим.

Пока данные о переброске всех указанных 12 российских штурмовиков Су-25 не подтверждены. Появились официальные сведения о возвращении 6 фронтовых бомбардировщиков Су-24 в Россию, также сообщается, что «в ближайшее время вернутся другие летательные аппараты, а также летный и инженерно-технический состав». При этом информация о прибытии 4 Су-25 российскими военными подтверждена. С учетом изменившейся ситуации после решения США начать поставки ПЗРК группам террористов на территории Сирии, наши ВКС, возможно, сделают акцент на использовании максимально защищенных машин «поля боя» - проверенных в различных конфликтах «летающих танках» Су-25 (на фото).

Фото Су-25 в Сирии: Минобороны РФ.

Тэги: 
Су-25
Сирия
Су-24
ВКС России
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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