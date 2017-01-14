Первая российская ПАТЭС готовится к загрузке ядерного топлива

Опубликовано сб, 14/01/2017 - 22:06 пользователем Tehnoomsk

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В преддверии 2017 года на Балтийском заводе был подписан акт о готовности плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» к загрузке топлива. Этот процесс запланирован на первую половину 2017 года, после чего будет осуществлен физический пуск двух реакторных установок КЛТ-40С.

Как известно, местом базирования первой русской ПАТЭС выбран порт Певек на Северном морском пути (Чукотский АО). Сейчас там уже ведутся работы по строительству береговой инфраструктуры. Для новой атомной станции Росатом также осуществляет подготовку персонала.

Как мы уже писали ранее, с Балтийского завода ПАТЭС "Академик Ломоносов" выйдет как готовый объект, который нужно будет доставить к месту работы по Северному морскому пути и подключить к береговой инфраструктуре. Кроме того, станция будет работать 12 лет до первого ремонта без выгрузки топлива и не менее 40 лет до истечения ресурса. Полностью объект будет введен в строй в 2019 году.

Тэги: 
ПАТЭС
Академик Ломоносов
КЛТ-40С
Росатом
Певек
Балтийский завод
Разделы: 
Промышленное производство

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