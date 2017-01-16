Российская государственная система Мир переходит на серверы Эльбрус

Как сообщает Минкомсвязи России, ведомственный сегмент государственной системы «Мир» был переведен с иностранного проприетарного программного обеспечения (ПО) и оборудования на свободное программное обеспечение (СПО) и оборудование отечественных компаний. Введены в работу русские серверы на процессорах «Эльбрус», межсетевые экраны «Рубикон-К», а также более 20 решений на базе СПО.

Итак, первый шаг по импортозамещению системы «Мир» сделан в завершившемся 2016 году. «Суммарная стоимость закупки отечественного оборудования, внедрения и годовой поддержки данного решения меньше, чем стоимость только годовой поддержки оборудования иностранного производства. Данное решение позволило избавиться от зависимости от технической поддержки оборудования и коммерческого ПО зарубежных производителей», — отметил директор Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Черненко.

Как сообщают представители ведомства, уже используются более 130 серверов, построенных на отечественных процессорах архитектуры «Эльбрус» (НА ФОТО), межсетевые экраны «Рубикон-К», произведенные российской компанией НПО «Эшелон», а также более 20 решений на базе СПО. При этом подчеркивается, что «производительность программно-аппаратного комплекса на базе процессоров архитектуры «Эльбрус» соответствует требованиям системы «Мир».

Сейчас на базе системы «Мир» осуществляется выдача документов, удостоверяющих личность, среди которых паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт, документ иностранного гражданина, удостоверение беженца и другие. В дальнейшем система будет использована для выпуска электронных паспортов гражданина РФ. Проект реализуется Минкомсвязью и МВД России совместно с другими ведомствами.

Также в 2016 году Минкомсвязь России провела работы по проектированию программно-технических решений и разработке типового программного обеспечения для оказания государственной услуги по оформлению и выдаче заграничных паспортов нового поколения в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Благодаря этому в будущем сотрудники МФЦ смогут начать принимать заявления, включая регистрацию биометрических данных заявителей, и выдавать загранпаспорта нового поколения с учетом требований по информационной безопасности. Также для работы в режиме единого окна предусмотрена интеграция разработанных решений с информационными системами МФЦ.

В 2016 году Минкомсвязь России также обеспечила взаимодействие системы «Мир» с Единым электронным сервисом системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3.0). Это позволит в 2017 году существенно ускорить доставку информации о снятии ограничений на выезд за границу граждан от Федеральной службы судебных приставов до пограничных пунктов пропуска.

Также в ноябре 2016 года в Монреале в рамках 12 симпозиума Международной организации гражданской авиации (ИКАО) состоялся переход РФ на онлайн-обмен с государствами-членами ИКАО страновыми сертификатами. Это позволит повысить уровень контроля легитимности документов, удостоверяющих личность на пограничных пунктах.

Добавим, что система «Мир» объединяет государственную систему изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения и государственную информационную систему миграционного учета для повышения эффективности реализации государственной политики в сфере миграционного и регистрационного учета. Система позволяет повысить степень защиты документов, удостоверяющих личность, эффективность пограничного контроля и мер по борьбе с незаконной миграцией, повысить полноту, достоверность и актуальность данных миграционного и регистрационного учета. В состав системы «Мир» входят ведомственные сегменты МВД России, Минкомсвязи России, Минфин России, Минобороны России, МИД России, ФСБ России, Минтранс России и Росморречфлота.