В России разрабатывается концепция тяжелого транспортного экраноплана на СПГ

Опубликовано вт, 17/01/2017 - 00:30 пользователем Tehnoomsk

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Опубликована информация о разработке в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) концепции «тяжелого транспортного самолета интегральной схемы» с «экранным эффектом». Приведены интересные технические подробности проекта.

Интегральная компоновка – это совмещение функций крыла и фюзеляжа с целью оптимального использования внутренних объемов летательного аппарата, а также повышения аэродинамической эффективности. Несмотря на то, что проектируемый детальный аппарат в сообщении источника со ссылкой на пресс-службу ЦАГИ назван «самолетом», из дальнейшего описания и приведенного изображения можно сделать вывод, что речь идет об экраноплане: «Самолет предназначен для межконтинентальной транспортировки большого объема грузов – до 500 тонн, в том числе в стандартных контейнерах. Их размещение предполагается в отсеках внутри крыла с загрузкой через откидные люки передних секций (носков) центральной части воздушного судна. Самолет будет эксплуатироваться на существующих взлетно-посадочных полосах. Большая часть полета подобного аппарата проходит на высоте 3–12 м от воды, льда или земли – эти поверхности создают экранный эффект, за счет которого происходит существенный рост аэродинамического качества. Это приводит к снижению расхода топлива и значительному увеличению дальности» (конец цитаты).

new_russuan_ekranoplan_tsagi_0.jpg

Также приводится информация, что летательный аппарат будет использовать СПГ (сжиженный природный газ) в качестве топлива. Такой вид топлива обладает более высокой энергоэффективностью и пониженным содержанием вредных выбросов в сравнении с авиационным керосином. СПГ - это экологичность перевозок и весомое конкурентное преимущество в сравнении с существующими транспортными системами.

Добавим, что уже создана модель, которую специалисты института испытали в дозвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ. Работы проводились на крейсерских и взлетно-посадочных режимах. Выполнено моделирование поверхности воды, льда или земли. Эксперимент показал, что исследуемая компоновка обладает высоким аэродинамическим совершенством как вблизи этого экрана, так и в его отсутствии, и позволит летательному аппарату совершать устойчивый и управляемый полет.

Тэги: 
Экранопланы
ЦАГИ
военно-транспортная авиация
сжиженный природный газ
Разделы: 
Транспорт

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