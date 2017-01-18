РД-191М – новый вариант двигателя для ракеты «Ангара»

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр имени Хруничева, НПО «Энергомаш» разработан и успешно испытан новый вариант двигателя для семейства ракет «Ангара» - РД-191М. Новый двигатель позволяет увеличить грузоподъемность ракеты на 1,5 тонны.

Использование двигателей РД-191 предыдущего поколения обеспечивало вывод ракетой «Ангара-А5» на опорную орбиту 24 тонны полезной нагрузки. РД-191М позволит выводить 25,5 тонн груза той же ракетой. В сравнении с ракетой «Протон» грузоподъемность «Ангары» будет на 3,5 тонны больше. Это серьезный показатель для космических запусков, где на счету каждый килограмм выводимого груза. РД-191М как и РД-191 предназначен для использования в 1-1 и 2-1 ступенях ракет семейства «Ангара».

На фото: двигатель РД-191 первой версии