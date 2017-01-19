Российская батарейка со сроком работы 10 лет сертифицирована

Отечественная молодая компания «Электросервис» разработала, запатентовала и сертифицировала автономный тритиевый источник электрического тока «ЭТАК», способный работать более 10 лет. Перед нами – готовая технология для использования в качестве источника первичного питания различных систем и устройств с малым энергопотреблением.

Создатели источника питания особо подчеркивают, что он может работать в тех случаях, когда необходимо обеспечить длительную автономную работу устройств (период полураспада трития 12 лет) при крайне низких температурах (до минус 60 градусов). В основе «ЭТАК» - использование трития и радиационно-стимулированных источников света с широким спектром на основе высокоэффективных радиолюминофоров. Основной сферой применения тритиевой батареи будет электропитание необслуживаемых датчиков, систем сбора и передачи информации, систем слежения и обнаружения, систем геолокации, специализированных RFID-меток и радиомаяков.

Представители «Электросервиса» сообщают также, что в ходе испытаний была подтверждена бесперебойная работа и автономность источника питания в сложных климатических условиях: при крайне низких температурах, в условиях повышенной влажности, высокого и низкого давления. Особо акцентируется внимание на тот факт, что использование новой российской тритиевой батареи не требует специальных условий и лицензий на эксплуатацию: она безопасна даже в случае нарушения целостности корпуса или элементов.

Также разработаны и успешно испытаны технические решения по использованию новой технологии. Так за счет стековой архитектуры (параллельное и последовательное включение базовых тритиевых элементов «ЭТАК»), а также использования схем с преобразователями и накопителями электрической энергии можно увеличивать мощностные характеристики источника. Базовый тритиевый элемент «ЭТАК» выдает мощность 1 мкВт при напряжении 1 В. Также можно изменять функциональность источника меняя форму, геометрию и материал корпуса источника.

На фото: опытный образец автономного тритиевого источника электрического тока ЭТАК